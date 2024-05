Rola roweru na wyższym poziomie strategicznym

Rafał Glazik reprezentuje Polską Unię Mobilności Aktywnej, jest też ekspertem Unii Metropolii Polskich do spraw mobilności. W wystąpieniu podkreślił, że 70 procent Polaków korzysta z rowerów, traktując je jako środek transportu. To niebagatelna liczba, która wymaga odpowiedniego wsparcia infrastrukturalnego i strategicznego planowania.

To, co ma tu znaczenie, to fakt, że Unia Europejska przeznacza ogromne środki na rozwój infrastruktury rowerowej. Glazik przytoczył dane, z których wynika, że w perspektywie finansowej 2021-2027 Komisja Europejska dedykuje aż 6 miliardów euro na politykę rowerową. Ten wzrost w porównaniu do poprzednich lat jest imponujący. Glazik wspomniał sytuację Francji, która dziś znana jest z zaawansowanej infrastruktury rowerowej i nadal przeznacza ogromne kwoty na dofinansowanie zakupu rowerów przez mieszkańców.

Perspektywa, w jakiej znajduje się Polska, również jest obiecująca, gdyż nasz kraj może skorzystać z ogromnej puli środków unijnych. Według Glazika, Polska może liczyć na aż 778 milionów euro na rozwój infrastruktury rowerowej. Jest to szansa, którą należy wykorzystać w pełni. Nie można jednak zapominać o zobowiązaniach, jakie wiążą się z tym wsparciem finansowym. Komisja Europejska zatwierdziła deklarację, która mówi o konieczności – do 2030 roku – dwukrotnego zwiększenia liczby przejechanych rowerem kilometrów. Ten ambitny cel wymaga odpowiednich inwestycji i działań.

Polska na ścieżce rozwoju rowerowej infrastruktury

Dyrektor Rafał Glazik przybliżył ważne zagadnienia dotyczące finansowania polityki rowerowej w Unii Europejskiej oraz roli Polski w kontekście wykorzystania tych środków. Zwrócił mianowicie uwagę na istotne zmiany w alokacji środków na politykę rowerową w ostatnich latach. Mimo że w poprzedniej perspektywie finansowej na ten cel przeznaczono 2 miliardy euro, to późniejsze negocjacje doprowadziły do znacznego zwiększenia tej kwoty. Obecnie Komisja Europejska dedykuje aż 6 miliardów euro na politykę rowerową. To ogromny krok naprzód w promowaniu mobilności przyjaznej dla rowerzystów.