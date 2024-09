Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej właśnie w drodze rozporządzenia uprościło procedurę wnioskowania o pomoc doraźną po powodzi. – Wciąż istnieje możliwość składania wniosku także ustnie. Ale w jaki sposób przełożyć tę prośbę na decyzję pisemną o udzieleniu pomocy? – pyta Wójcik.

– Siłą i przewagą samorządu w latach 90. było to, że mógł elastycznie działać i reagować na bieżące potrzeby. Wówczas gorset przepisów był zdecydowanie węższy – zauważa Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. – Warto zastanowić się, czy szczegółowe, wręcz kazuistyczne podporządkowanie różnych działań procedurom prawnym jest potrzebne i przydatne. Należy dokonać przeglądu przepisów i usunąć te, które ograniczają samodzielność i swobodne rozstrzygnięcia samorządów – dodaje ekspert. Uważa, że ważne jest wprowadzenie przepisów, z których mogą teraz skorzystać samorządowcy z terenów zagrożonych powodzią, ale także wszyscy inni. – Stwórzmy rozwiązania uniwersalne, by nie trzeba było za jakiś czas uchwalać kolejnej specustawy – przekonuje. Kubalski uważa także, że może warto byłoby zastanowić się nad podziałem kompetencji pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a województwami.

– Potrzebne są elastyczne rozwiązania: skrócenie terminów uzgodnień w projektowaniu odbudowy urządzeń technicznych, uproszczenie procedur, może podniesienie limitów wartości inwestycji, przy których potrzebna będzie całkowita procedura zamówień – wylicza Marek Wójcik. Przypomina, że Polska ma dość niskie, w porównaniu z innymi krajami, parametry finansowe obligujące do pełnej procedury zamówień publicznych.

Kłopotem może być także to, że samorządy terytorialne prawie wcale nie mogą odliczać podatku VAT. – Nawet jeśli gmina otrzyma dotację na budowę drogi czy mostu, to i tak będzie potrzebowała z własnych funduszy pieniędzy na podatek VAT, a potem nie będzie go mogła odliczyć. Warto się zastanowić, czy można wprowadzić jakieś rozwiązania dla samorządów realizujących inwestycje popowodziowe – dodaje ekspert.

Warto się także zastanowić nad kwestiami organizacyjnymi związanymi z edukacją, ochroną zdrowia czy innymi usługami publicznymi. Być może konieczne będzie dowożenie dzieci do szkół w innych miejscowościach czy gminach, pacjentów do przychodni – warto, by ustawowo zapisano źródło finansowania takich usług przez samorządy.