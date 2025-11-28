Reklama
Koniec ze standardami w zakresie jakości powietrza w gminach? Propozycja nowej opłaty

Posłowie Polski 2050 przygotowali projekt zmiany przepisów, który umożliwi zastąpienie opłaty klimatycznej nową opłatą turystyczną, niezależną od jakości powietrza. O takie zmiany apeluje część samorządów.

Publikacja: 28.11.2025 16:26

Zgodnie z projektem, nowa opłata miałaby wynosić nie więcej niż 5 zł za dobę pobytu turysty

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Bełdowicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w systemie opłat turystycznych proponują posłowie Polski 2050?
  • W jaki sposób gminy obchodzą przepisy dotyczące opłat związanych z jakością powietrza?
  • Jakie argumenty przemawiają za wprowadzeniem nowej opłaty turystycznej, niezależnej od jakości powietrza?
  • Jakie są potencjalne konsekwencje usunięcia kryteriów środowiskowych w opłatach miejscowych?

Szacuje się, że ok. 8 proc. gmin w Polsce pobiera tzw. opłatę klimatyczną, czyli miejscową lub uzdrowiskową. Podstawą do obciążania nimi turystów jest spełnienie przez miejscowości kilku kryteriów: jakości powietrza, walorów krajobrazowych oraz warunków umożliwiające pobyt osób fizycznych w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, a w przypadku opłaty uzdrowiskowej także uzyskanie statusu uzdrowiska. Spełnienie tych warunków wymaga więc od gmin pewnego wysiłku w zakresie działań klimatycznych i środowiskowych.

W praktyce jednak zdarza się, że samorządy obchodzą nałożone przez ustawodawcę nakazy, pobierając opłatę miejscową, pomimo np. kiepskiej jakości powietrza. Z jednej strony funkcjonują gminy, które mimo spełnienia walorów klimatycznych i krajobrazowych, nie decydują się na nałożenie takiej opłaty, z drugiej zaś zdarzają się sytuacje, w których jest ona pobierana, mimo niespełnienia wymogów. Opublikowany w 2023 r. raport organizacji ClientEarth wykazał, że żadna z 35 gmin w woj. małopolskim i dolnośląskim nie sprostała standardom jakości powietrza, choć pobierała opłatę miejscową lub uzdrowiskową.

Stawkę ustalą władze lokalne

Pomysł na zmianę systemu pobierania opłat od turystów mają posłowie klubu Polska 2050, którzy w tym celu złożyli projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Proponują w nim zastąpienie opłaty klimatycznej opłatą turystyczną, niezależną od jakości powietrza. Argumentują, że obecny kształt przepisów pozbawia wiele gmin możliwości uzyskania dochodu, który mógłby zostać przeznaczony np. na poprawę infrastruktury turystycznej.

Zgodnie z projektem, nowa opłata miałaby wynosić nie więcej niż 5 zł za dobę pobytu turysty, choć konkretną stawkę ustalałaby gmina, a od 2028 r. zostałaby ona poddana waloryzacji przez ministra finansów, podobnie jak dotychczas opłata miejscowa. Zwolnione z niej byłyby osoby, które ukończyły 70 lat, będące członkami rodziny wielodzietnej – zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, a także o znacznym stopniu niepełnosprawności. Byłaby to opłata fakultatywna, o której nałożeniu decydowałby samorząd.

W Krakowie – jak wynika z wyliczeń magistrackiego wydziału ds. turystyki – w zależności od wysokości
Finanse w regionach
Opłata turystyczna potrzebna jak najszybciej

Autorzy projektu wskazują, że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące możliwości wprowadzania opłaty miejscowej „nie są adekwatne do rzeczywistych uwarunkowań dotyczących turystyki”. Zauważają też, że pobieranie jej w miejscowościach, w których minimalne warunki do jej wprowadzenia nie są spełnione, „powoduje konflikty” między turystami a organami gminy, co skutkuje skargami do sądów administracyjnych. 

Szczególnie głośna była sprawa Zakopanego, znajdującego się w „strefie małopolskiej”, gdzie przekroczono dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń, choć samo miasto je spełniało. W oparciu o dane z raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za 2023 r., Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie unieważniła uchwałę miasta w sprawie opłaty. burmistrz Zakopanego oświadczył jednak, że nadal będzie pobierać ją od turystów, wyjaśniając, że te środki są wykorzystywane na realizację działań ekologicznych i rozwój zielonej infrastruktury.

Polska wypada słabo na tle Europy

Mimo poprawy w ostatnich latach, pod względem jakości powietrza Polska wciąż wypada dość słabo na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Według różnych źródeł zanieczyszczenia powietrza odpowiadają za 40-44 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. Czy warto więc usunąć kryterium klimatyczne w opłacie miejscowej, którego zadaniem jest również mobilizacja samorządów do większej troski w zakresie klimatu i środowiska?

Czytaj więcej

Na 5 mln zł szacowane są tegoroczne wpływy z opłat pobieranych od turystów odwiedzających Zakopane
Finanse w regionach
Jakie opłaty turystyczne pobierają samorządy? Są niskie, ale budzą emocje

Jak wyjaśnia Patryk Białas ze Stowarzyszenia BoMiasto, radny miasta Katowice, poważnym błędem jest traktowanie opłaty turystycznej wyłącznie jako źródła dodatkowych wpływów dla samorządów.

– To realny test, czy gminy poważnie podchodzą do jakości powietrza i zdrowia mieszkańców. Usunięcie kryteriów środowiskowych doprowadzi do sytuacji, w której turyści będą płacić nie za wyjątkowy klimat i warunki zdrowotne, lecz za smog i atrakcyjnie brzmiący dopisek »zdrój«. Przykłady Szczyrku i Zakopanego pokazują, że bez twardych standardów środowiskowych część samorządów rezygnuje z działań na rzecz poprawy jakości powietrza, licząc na to, że turystyczna marka obroni się sama. Tymczasem opłata powinna być gwarancją uczciwości. Turysta musi mieć pewność, że płaci za rzeczywiste walory uzdrowiskowe, a nie ich fasadową wersję w mieście, które wciąż zmaga się z zanieczyszczeniem powietrza i brakiem konsekwentnej lokalnej polityki klimatycznej – uważa radny. 

Źródło: rp.pl

Ekologia Jakość powietrza Klimat Smog opłata klimatyczna

