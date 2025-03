Kilka dni temu resort finansów podał, że 2024 r. samorządy zamknęły nadwyżką budżetową w kwocie 2,2 mld zł. Rok wcześniej miały deficyt na poziomie blisko 23 mld zł. Jak to wygląda w Długosiodle?

W 2023 r. poprzedni rząd przecież wyasygnował ponad 100 mld zł, które trafiły do samorządów w ramach tzw. Polskiego Ładu. Część tych pieniędzy wydaliśmy w ub.r., a część jeszcze w tym roku, bo nie mieliśmy gotowych pozwoleń na budowę, nie przeprowadziliśmy przetargów. To są pieniądze tylko i wyłącznie inwestycyjne.

Ten dobrobyt w samorządach wygląda w ten sposób, że od trzech lat, gdyby rząd nie dofinansował poszczególnych samorządów, to my byśmy nie zamknęli roku budżetowego. Reguła finansowa w samorządach polega na tym, że wydatki bieżące musimy pokryć z dochodów bieżących. W praktyce kiedy wydatki rosną nam o 30, 40, 50 i więcej procent, dochody wzrastają tylko nieznacznie. Przypomnę o wzrostach cen prądu i ogrzewania czy choćby najniższego wynagrodzenia. Dochody, które mamy z podatków, są niewielkie: gmina jak moja – wcale nie najmniejsza, bo mamy ok. 8 tys. mieszkańców – nie ma żadnego przemysłu, nie ma wielkogabarytowych obiektów. Żyjemy tylko i wyłącznie z tych drobnych podatków od tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Jeżeli rada gminy podniesie podatki nawet o stopień inflacji, no to o czym my mówimy? Te nożyce, czyli różnica między dochodami a wydatkami, rosną, a deficyt nam się pojawia co roku. Ministerstwo Finansów musiało wesprzeć samorządy tak zwaną „kroplówką”, bo inaczej byśmy po prostu ogłosili plajtę.

Mieliśmy obiecane, że nowa ustawa o dochodach JST radykalnie poprawi sytuację. Nie do końca tak się stało. Jako związek wskazywaliśmy już w 2024 r., że – według naszych wyliczeń – tylko i wyłącznie w oświacie brakuje 45 mld zł. Jeżeli zwiększono nam dochody nawet o 20 mld, to ciągle brakuje 25 mld zł.

W ub. roku jako samorząd Długosiodła dołożyliśmy do oświaty 6,5 mln zł, rok wcześniej – 6 mln zł, a dwa lata wcześniej – 5 mln zł. Proszę zwrócić uwagę, jak lawinowo rosną koszty edukacji. A w tej chwili słyszymy po raz kolejny, że będzie kolejna podwyżka dla nauczycieli, dla pedagogów. Ministerstwo już podjęło decyzję, że od września nauczyciele, którzy zdecydują się przejść na emeryturę, otrzymają nie trzymiesięczną odprawę, a półroczną, którą będą musiały pokryć samorządy.