„Przez gminę Supraśl nie mogliśmy się należycie rozwijać”

Dlaczego?

Rada Ministrów uchyliła swoje własne rozporządzenie w tej sprawie. Obecnie, jak widać, nie uchyliła, więc ostatecznie gmina powstała. Po uchyleniu rozporządzenia w sprawie gminy Grabówka mieszkańcy, inicjatorzy utworzenia nowej gminy nie ustawali w swoich staraniach, w swoich wysiłkach, aby sprawę doprowadzić do końca.

Chcieli wrócić do tego co kiedyś było. Kiedyś istniała gmina Zaścianki, która została zlikwidowana w latach 70. ub. wieku w czasie reformy administracyjnej. Te miejscowości zostały włączone do gminy Supraśl, a stało się tak, jak mówią mieszkańcy, za tzw. nieprawomyślność.

Czytaj więcej Okiem samorządowca 1 stycznia w Polsce powstała nowa gmina. Teraz chce być uzdrowiskiem - Utworzenie nowej jednostki samorządowej da naszej miejscowości możliwość rozwoju, możliwość wykorzystania jej walorów i surowców, które znajdują się u nas. A chodzi przede wszystkim o wody lecznicze – mówi nam Janusz Marek Opyd, pełniący obecnie funkcję organów gminy Szczawa, czyli wójta i rady. Gmina powstała 1 stycznia 2025 roku na terenie powiatu limanowskiego w województwie małopolskim, a wydzielono ją z gminy Kamienica.

Gmina Supraśl, z której wydzielono gminę Grabówka - nie jest zadowolona. Protestuje gdzie się da. Pani zdaniem słusznie?

Moim zdaniem - inicjatorzy utworzenia gminy Grabówka - mieli rację, by rozdzielić ją z gminą Supraśl. To cały czas był twór sztuczny, podzielony lasami na dwie części. Jedna to był sam Supraśl, zabytkowe miasto, uzdrowisko, o zupełnie innym charakterze niż miejscowości obecnej gminy Grabówka.

Miasto ma zupełna inną koncepcję rozwoju, zupełnie inny charakter, niż miejscowości naszej gminy. W gminie Grabówka jest zabudowa typowo podmiejska. Miejscowości położone są przy szosie do granicy. Tu wiele osób prowadzi różne biznesy. Mamy duży przyrost ludności.

Jest zupełnie inna koncepcja na dalszy rozwój gminy. Wszystko jest inne, niż w Supraślu. Tak było przez cała lata, te dwie koncepcje pozostawały ze sobą w sprzeczności. Nie było powiązań między jedną częścią gminy, a drugą.