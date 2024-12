Burmistrz Pleszewa: Zmiana przyzwyczajeń komunikacyjnych mieszkańców to długi proces

Na razie jeszcze nie analizowaliśmy tego. To jeden z większych problemów, których do końca nie udało się rozwiązać. Na pewno jest lepiej, niż było. To widać chociażby po ilości odbieranego popiołu. Analizując rok 2023–2024 i frakcję popiół w odpadach komunalnych, bo my odbieramy popiół osobno, widzimy 13-proc. spadek tych odpadów. To pokazuje, że tych kopciuchów jest coraz mniej. Po drugie, liczba dni, w których w mieście przekroczone były normy smogu, spadła o ok. 15 proc. Zastanawiamy się w mieście, w jaki sposób zorganizować ogrzewanie, zwłaszcza że nie ma cieplika miejskiego, a Polska Spółka Gazownictwa nie daje zgody na podłączanie kolejnych użytkowników do gazu.

Czego jeszcze brakuje w Pleszewie, by powiedzieć, że już jest to 15-minutowe miasto zgodne z koncepcją urbanisty Carlosa Moreno, która zakłada, że w takim mieście czy dzielnicy ludzie będą mogli uzyskać dostęp do swoich codziennych potrzeb, takich jak praca, szkoły, zakupy i rekreacja, w ciągu 15 minut podróży: pieszo, rowerem lub komunikacją miejską?

Na pewno dokończenia sieci ścieżek rowerowych. Myślę, że w ciągu dwóch najbliższych lat ten problem w znacznej części zostanie rozwiązany. A po drugie – kwestia miejsc pracy. Chcemy dokończyć budowę inkubatora przedsiębiorczości i zaplecza hotelowo-usługowego. Cały czas jest też dla nas ważna jakość powietrza, która musi ulec poprawie.

Czy pogorszenie finansów samorządów w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy nie sprawia, że część inwestycji związanych z ideą miasta kompaktowego trzeba będzie przekładać na później? Jak to wygląda w Pleszewie?