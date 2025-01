1 stycznia w Polsce powstała nowa gmina. Teraz chce być uzdrowiskiem

Wiadomo, kiedy Szczawa może zostać uzdrowiskiem? Bo wiem, że są takie plany. Jakie korzyści może dać to gminie?

To będą takie korzyści jakie ma każde uzdrowisko. Liczymy, że ten status przyciągnie do gminy inwestorów, a to dla mieszkańców będzie oznaczało możliwość zatrudnienia na tym terenie. Powstaną nowe miejsca pracy, część osób założy własną działalność, by realizować swoje pomysły, związane z działalnością uzdrowiskową. Generalnie liczymy na rozwój mikro, czyli w mikroskali rozwój miejscowości, ale też i rozwój regionu, uatrakcyjnienie go, zwiększenie ruchu turystycznego.



Ale kiedy dokładnie Szczawa może zostać uzdrowiskiem?

Ten proces będzie długi. Pewnie zainicjujemy go jeszcze w kej kadencji samorządu, choć nie uda się do w całości teraz przeprowadzić. Rozpoczęliśmy działalność, ale trzeba wiele różnych aktów wydać, zrobić plan zagospodarowania przestrzennego, uzupełnić infrastrukturę, którą przejęliśmy po gminie Kamienica, żeby można było ewentualnym przedsiębiorcom umożliwić rozpoczęcie działalności. Przed nami modernizacja oczyszczalni ścieków, uzupełnienie kanalizacji, wodociągów, takiej infrastruktury, bez której taka działalność nie będzie mogła mieć miejsca. Następnie będzie nas czekało sporządzenie operatu uzdrowiskowego, wyznaczenie stref, przeprowadzenie wszelkich niezbędnych badań środowiskowych. Ten proces będzie trwał. Pewnie kilka lat. Chcielibyśmy to zrobić jak najszybciej, ale pewnych procedur i pewnych działań nie da się przeskoczyć i one muszą zostać zrealizowane.

Jakie lecznicze źródła znajdują się na terenie gminy Szczawa?

Mamy cztery podstawowe źródła takiej wody : „Hanna”, „Dziedzilla”, „Szczawa I” oraz „Szczawa II”. Wykazują pozytywny wpływ na układ pokarmowy i oddechowy, a także na drogi moczowe oraz odporność. Wystarczy jedno źródło solankowe, na bazie którego można by było robić lecznictwo uzdrowiskowe, kąpiele, inhalacje. Przedsiębiorca, który ma koncesje na ujęcie tej wody, dystrybuuje ją już, jako wodę leczniczą. Z tego, co się orientuję, ma wszelkie badania, które potwierdzają właściwości lecznicze tych wód.

Już wcześniej było podejście do uzyskania statusu uzdrowiska przez Szczawę. Zrobiono wstępny operat uzdrowiskowy, który potwierdzał, że miejscowość ma możliwości i potencjał, by zostać uzdrowiskiem. To było w 2016 roku. I te nasze wody lecznicze były w nim uwzględnione. W sumie na terenie Szczawy źródeł wody leczniczej może być nawet więcej niż cztery. Nie wszystkie zostały jeszcze przebadane i opisane.