Powiem szczerze, że tak, bo mieszkańcy Nysy słyną z takich akcji. Jeśli trzeba zrobić coś dla miasta, to faktycznie można na nich liczyć. Może nie spodziewałem, się, że to będzie aż tak olbrzymia skala, bo przechodziło to ludzkie wyobrażenie, zwłaszcza, że akcja obrony wałów nie była mocno rozpropagowywana.

Ten odzew mieszkańców był niesamowity. Miasto kupiło worki, kupiło sznurek i piasek. Kupiliśmy też samochody. Okazało się, że udział mieszkańców był na tyle zorganizowany, że przywozili własne worki, własny piasek. Jedna grupa sypała ten piasek do worków, a druga jeździła z nim quadami, czy samochodami dostawczymi. Wszystko aż furczało, bo tam była ogromna masa ludzi, masa starszych, młodszych, kobiety, mężczyźni, dzieci. Po prostu coś niesamowitego. Ten obraz pewnie zostanie z nami na zawsze, bo był też pokazywany w mediach. To naprawdę było coś niesamowitego. Myślę, że to była najważniejsza noc w XXI wieku dla mieszkańców Nysy.

Gdyby nie ten wspólny wysiłek, jakie mogłyby być skutki zalania?

Skutki zalania byłyby okrutne. To, co widzimy w Kłodzku, w Głuchołazach, czyli całkowite zalanie miasta, niemal doszczętne, z wieloma większymi dramatami, tak też mogło być też w Nysie, dlatego że rzeka Nysa Kłodzka po przerwaniu wałów mogłaby rozlać się ogromną falą powodziową. Pod wodą znalazłoby się centrum miasta. Rzeka Nysa-Kłodzka dzieli nasze miasto na pół, także mogło być naprawdę dramatycznie. Niespotykanie w historii mogliśmy zostać potraktowani przez żywioł, przez wodę. Jednak dzięki Bogu udało się mieszkańcom tego uniknąć. Udało się też obniżyć poziom wody, bo gdyby Wody Polskie – wrocławski oddział - utrzymały zrzut na poziomie tysiąca metrów sześciennych ze zbiornika retencyjnego, bo taki był plan... Była heroiczna walka o to, by ten poziom zrzutu został zmniejszony, bo groziło nam zmiecenie z wałów tej grupy ludzi, która tam pracowała przy rzucaniu worków. To mogła być katastrofa i dramat. Udało się zmniejszyć zrzut do poziomu 800 metrów sześciennych na sekundę na kilka godzin dosłownie. I te kilka godzin pozwoliło nam sformować ten łańcuch ludzi, którzy ratowali własne miasto. Potem do akcji wkroczyły śmigłowce nocne, które wcześniej w ogóle nie były brane pod uwagę.

Myślę, że też presja mediów i ten przekaz bezpośredni spowodował, że jednak do miejsca dopuszczono śmigłowce, które mogły w nocy wykonywać swoje zadania. Około północy one weszły do akcji i zrzucały na tę przerwę w wale wielkie big-bagi z piaskiem czyli takie ogromne pojemniki. I to zrobiło robotę. Udało nam się tę przerwę zasypać piaskiem. Do przerwania nie doszło. W efekcie jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, czyli czyścimy, szacujemy straty. To już jest ten czas, kiedy trzeba się powoli otrząsnąć z tego dramatu i powoli iść do przodu. Straty mimo tego, że został utrzymany wał rzeki, są jednak ogromne.