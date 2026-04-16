Uwolnienie „więźniów 4. piętra” było jedną z obietnic wyborczych prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego
Obowiązek instalacji wind obejmie nowo projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne, mające trzy lub więcej kondygnacji. Przepisy nie wymuszą jednak automatycznie montażu dźwigów w starych budynkach. Stanie się tak jedynie w przypadku nadbudowy, przebudowy albo zmiany użytkowania budynku.
– Kraków już realizuje program „Uwolnić więźniów 4. piętra”, zakładający dobudowę wind w komunalnych blokach 4-piętrowych i wyższych, oczywiście tam, gdzie jest to technicznie możliwe – mówi Jan Machowski z Wydziału Komunikacji Społecznej krakowskiego magistratu.
Nie pojedyncze kamienice, lecz całe kwartały trafiają dziś do rewitalizacji. Samorządy przeznaczają na ten cel setki milionów, a nawet miliardy zło...
Uwolnienie „więźniów 4. piętra” było jedną z obietnic wyborczych prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. W Krakowie bloki bez wind to głównie budynki powstałe w latach 60. i 70. XX w., zlokalizowane m.in. na Krowodrzy Górce, na Kozłówce, w Bronowicach Małych czy w Nowej Hucie. W stolicy Małopolski program dobudowy wind realizuje Zarząd Budynków Komunalnych. Na razie do dobudowy wytypował 12 budynków komunalnych, m.in. budynki przy ul. Borkowskiej 27 i 29. W budynku przy ul. Kurczaba 3 została wybudowana platforma zewnętrzna, zapewniająca dostęp na pierwsze piętro budynku.
ZBK przygotowuje już kolejne inwestycje. Windy mają powstać lub zostać zmodernizowane także w budynkach przy ul. Galla 24 oraz przy placu Świętego Ducha 3. Powstanie też winda w budynku nr 4 na Os. Kalinowym. Projekt i wszystkie pozwolenia ZBK już ma. Instytucja złożyła wniosek o dofinansowanie budowy windy ze środków PFRON. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy będzie możliwe po podpisaniu umowy dotacyjnej.
Z problemem braku wind próbują sobie radzić również niektóre krakowskie spółdzielnie. Windę do jednego ze swoich czteropiętrowych bloków dobudowała np. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce”.
Windy w budynkach komunalnych dobudowuje również stolica. Plan był taki, że powstaną na starszych osiedlach, gdzie pierwotnie nie planowano dźwigów osobowych. Do końca 2025 r. 34 warszawskie budynki zostały wyposażone w 36 wind. Do 2030 r. Warszawa planuje zamontować kolejnych 27 wind w 17 miejskich nieruchomościach w dzielnicach Praga-Północ, Włochy oraz Wola. Jeszcze w tym roku ruszą prace w pierwszych budynkach. Pozostałe inwestycje znajdują się w fazie projektowania lub przygotowania. Na realizację programu budowy wind Warszawa przeznaczyła z miejskiego budżetu blisko 47 mln zł.
W styczniu tego roku zmieniły się niektóre zasady ortografii. To istotne dla samorządów, bo jedna z ważniejszych zmian dotyczy pisowni wielką liter...
Nowe windy pojawiają się także w kamienicach, które przechodzą kompleksowe remonty. Dotychczas w 9 urządzeń wyposażonych zostało 8 modernizowanych kamienic, m.in. przy ul. Solec 46 w Śródmieściu. Kolejnych 19 wind czeka na montaż.
Przygotowania do dobudowy wind prowadzone są także m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. W Lublinie Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłasza przetargi na montaż nowych dźwigów w miejsce starych lub ich dobudowę.
Samorządy nie tylko instalują windy w budynkach komunalnych. Chcą też wspierać w takich inwestycjach wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie.
Krakowski Zarząd Budynków Komunalnych opublikował nawet „Poradnik budowy wind w istniejących budynkach mieszkalnych”. To pierwsze w Polsce kompleksowe opracowanie na ten temat, przygotowane przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej na zlecenie ZBK.
Jego podstawą są prawdziwe krakowskie budynki i realne inwestycje. Poradnik prowadzi krok po kroku: od analizy potrzeb i możliwości technicznych, przez wybór finansowania, aż po proces inwestycyjny dotyczący budowy windy.
