Z tego artykułu dowiesz się: Jakie obszary miejskie obejmują współczesne programy rewitalizacji w Polsce?

Jakie cele społeczne i gospodarcze przyświecają tym kompleksowym przedsięwzięciom?

Które polskie miasta realizują szeroko zakrojone programy rewitalizacyjne?

Jakie korzyści dla mieszkańców i przestrzeni miejskiej wynikają z tych inwestycji?

– Obecnie realizujemy jeden z największych programów rewitalizacji w Polsce. Jest on przewidziany do 2030 r. i będzie kosztował blisko trzy miliardy złotych. Na obu Pragach i Targówku renowacji poddawanych jest kilkadziesiąt obiektów, w tym kamienic i budynków dotychczas wyłączonych z użytkowania – podaje stołeczny ratusz.

Urzędnicy podkreślają, odnawiane są nie tylko budynki – zmienia się także przestrzeń publiczna. Powstają parki, zieleńce, miejsca wypoczynku i rekreacji oraz nowa infrastruktura sprzyjająca integracji mieszkańców.

Miliardy na Pragę, by wyrównać szanse mieszkańców

W wielu polskich miastach rewitalizacja przestała być jedynie remontem pojedynczych obiektów. Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Poznań i Gdańsk realizują kompleksowe programy obejmujące całe dzielnice i obszary zdegradowane, łącząc inwestycje infrastrukturalne z działaniami społecznymi.

Warszawa przeznaczyła na rewitalizację Pragi-Północ, Pragi-Południe oraz Targówka blisko trzy mld zł. – Naszym celem jest wyrównywanie poziomu życia wszystkich mieszkańców stolicy – mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy.

W Krakowie budżet Gminnego Programu Rewitalizacji wynosi ponad 1,1 mld zł, z czego blisko 700 mln zł pochłoną inwestycje infrastrukturalne, a ponad 400 mln zł – projekty społeczne i edukacyjne. – Program obejmuje podobszary Kazimierz–Stradom, Grzegórzki–Wesoła oraz „starą” Nową Hutę – mówi Piotr Subik z Urzędu Miasta Krakowa.

We Wrocławiu tylko w 2026 r. remonty kamienic komunalnych i podwórek na Nadodrzu, Ołbinie i Brochowie wyniosą około 250 mln zł, a łączna wartość projektów w skali miasta przekroczy 1,2 mld zł.

Przykładowo projekt „Ptasia” obejmuje remont 16 kamienic i dwóch podwórek za ponad 50 mln zł, a Pakiet Strzelecki – 9 kamienic za ok. 38 mln zł. Na Brochowie modernizowany jest kwartał 18 budynków o wartości 70 mln zł, z planowanym zakończeniem prac w 2029 r.

Modernizują także po to, by było bezpieczniej

W Lublinie koszt rewitalizacji kwartałów ulic szacowany jest na około 102 mln zł, obejmując m.in. projekty „Wapienna OdNowa” i „Nowy Stary Kośminek”. – Obowiązuje Gminny Program Rewitalizacji na lata 2024–2033, obejmujący ponad 1500 ha zamieszkanych przez ponad 41 tys. osób – mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Podkreśla, że działania tworzą spójny program odnowy miasta i mają poprawić jakość życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury technicznej, odnowę przestrzeni publicznych oraz rozwój terenów zielonych i rekreacyjnych.

Poznań planuje wydatki na poziomie 4,26 mld zł na 118 projektów, obejmujących m.in. Stare Miasto, Jeżyce i Wildę. – Program ma ożywić obszary zdegradowane, zwiększyć ich atrakcyjność i wspierać rozwój społeczno-gospodarczy – wyjaśnia Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania.

Z kolei Gdańsk oszacował koszty 76 przedsięwzięć na 1,76 mld zł. Modernizacje obejmują m.in. Dolne Miasto, Orunię i Biskupią Górkę, gdzie prowadzone są zarówno remonty budynków, jak i przebudowy przestrzeni publicznych.

Remontowane są całe kwartały

Rewitalizacja obejmuje trzy główne obszary: modernizację budynków, zmiany w przestrzeni miejskiej oraz działania społeczno-kulturalne. Warszawa remontuje kamienice, buduje mieszkania komunalne i TBS, tworzy nowe tereny zielone oraz rozwija infrastrukturę kultury, w tym lokalne centra aktywności.

Kraków łączy inwestycje infrastrukturalne z działaniami społecznymi i edukacyjnymi, wspierając aktywność mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości.

We Wrocławiu odnawiane są całe „gniazda” kamienic wraz z podwórkami, a w planach jest także szeroka termomodernizacja budynków komunalnych.

Lublin rewitalizuje m.in. Stare Bronowice i Kośminek, łącząc inwestycje infrastrukturalne z inicjatywami społecznymi integrującymi mieszkańców.

Poznań realizuje 118 projektów w ramach 14 przedsięwzięć, m.in. w Starym Mieście, Jeżycach i Wildzie. Program ma zatrzymać depopulację, przywrócić estetykę przestrzeni miejskiej, wzmocnić działalność gospodarczą, rozwijać ekomobilność i transport publiczny.

Gdańsk działa w czterech podobszarach: Nowy Port, Biskupia Górka, Orunia i Dolne Miasto. Projekty obejmują remonty budynków komunalnych i wspólnotowych, przebudowę ulic, zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz tworzenie Centrów Aktywności Lokalnych i Placówek Wsparcia Dziennego.

A dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z zajęć dla dzieci, młodzieży, seniorów i rodzin, warsztatów edukacyjnych, zajęć sportowych oraz wsparcia psychologicznego.