Windy w starych blokach. Powstaną też w spółdzielczych i należących do wspólnot?

Na razie taki program dotyczy wyłącznie budynków należących w całości do samorządu, lub tam, gdzie ma on swoje udziały.

Reklama

Warszawa już od pięciu lat realizuje program budowy wind w budynkach wielokondygnacyjnych należących do miasta. W ciągu pierwszych trzech lat w ramach programu oddano do dyspozycji mieszkańców windy w pięciu budynkach. W bieżącym roku oddano do użytku 7 wind w 6 budynkach zgłoszonych do „Programu budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta”. Według informacji ratusza w ramach tego programu powstało 29 wind przy 27 budynkach. Ich koszt to ponad 20 mln zł.

Czytaj więcej Nieruchomości W Poznaniu z najemcy można zostać właścicielem. Mieszkania z TBS-ów na sprzedaż Są niemal o połowę tańsze, niż mieszkania sprzedawane na wolnym rynku. Rozpoczęła się sprzedaż mieszkań Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w ramach programu „Najem z dojściem do własności”. Najemcy mogą składać wnioski do połowy listopada.

- W trakcie realizacji jest kolejnych 27 adresów. Zadania te są na różnym etapie zaawansowania, w 2025 roku planujemy oddać do użytku mieszkańcom 15 wind w 11 budynkach. Zakończenie pozostałych, już rozpoczętych prac przewidujemy do końca 2026 roku - wylicza biuro prasowe stołecznego ratusza.

Urzędnicy zapewniają, że program budowy wind jest otwarty, wszystkie dzielnice mogą zgłaszać kolejne budynki wymagająca zainstalowania wind.