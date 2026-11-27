Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Warszawie grozi pierwsza od ponad 40 lat przerwa w rozbudowie metra.

Jakie czynniki finansowe i polityczne wpłynęły na wstrzymanie prac nad metrem w Krakowie.

Jakie alternatywne systemy transportu szynowego, zamiast metra, wybierają Wrocław, Gdańsk i Łódź.

Które rozwiązania komunikacyjne rekomendują eksperci dla największych polskich aglomeracji.

Wbrew zapowiedziom rządzących nie będzie metra w dziesięciu polskich miastach. Przez najbliższe lata o budowie realnie może mówić jedynie Warszawa, która również ma swoje problemy. Stolica właśnie zakończyła budowę drugiej linii, ale do rozpoczęcia drążenia tuneli M3 jeszcze daleka droga.

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„Ogłoszenie przetargu na budowę I etapu linii M3 będzie możliwe po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2027 r.” – odpowiada „Rzeczpospolitej” biuro prasowe m.st. Warszawy.

Miasto nie ma obecnie kluczowej dla dalszych prac decyzji środowiskowej. Czeka na nią od ponad czterech lat, jednak ostatnio sprawy wreszcie nabrały tempa. Zakończył się etap konsultacji społecznych, jeden z ostatnich przed wydaniem decyzji. Większym problemem jest brak finansowania. Stolica w wieloletniej perspektywie zabezpieczyła na ten cel 1,72 mld zł ze środków własnych. Według szacunków budowa pierwszego etapu trzeciej linii pochłonie co najmniej trzy razy więcej.

Miasto – jak zapowiadał Rafał Trzaskowski – liczy przede wszystkim na fundusze unijne. Tu jednak lista chętnych jest długa. Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że Polsce uda się pozyskać na inwestycje transportowe ok. 15 mld euro (ok. 67 mld zł) w perspektywie 2028–2034. Będzie to całość środków, w tym na tak duże realizacje, jak kolejowe CPK czy domknięcie rządowego programu budowy dróg. Warszawa w lipcu br. przesłała swoje zestawienie kluczowych projektów do resortu funduszy i polityki regionalnej. Metro znalazło się w nim na pierwszym miejscu.

Zakładając, że stolica otrzyma wsparcie, przetarg w formule „buduj” zostanie ogłoszony najwcześniej w połowie 2028 r. Uwzględniając ewentualne odwołania i czas potrzebny na podpisanie umowy, realne prace ruszą dopiero w kolejnym roku. To jednak oznacza, że w latach 2027–2028 w Warszawie nie będzie trwała budowa metra ani – najprawdopodobniej – nie zostanie zakontraktowany wykonawca.

To pierwszy taki przypadek od… 1982 r. W kolejnych latach inwestycję prowadzono „na zakładkę”. Największy przestój nastąpił po zakończeniu budowy pierwszej linii – w 2008 r. Miasto co prawda wcześniej ogłosiło przetarg na M2, ale został on unieważniony ze względu na zbyt wysokie ceny. Umowę z wykonawcą, po miesiącach odwołań konkurentów, podpisano dopiero jesienią 2009 r. Tym razem pauza będzie dłuższa.

Kraków likwiduje referat ds. metra. Dokumentacja trafi na półkę

Z planów budowy metra pośrednio wycofuje się Kraków. Nowy prezydent miasta – Łukasz Gibała – podjął decyzję o wstrzymaniu dotychczasowych prac przygotowawczych. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poinformował, że inwestycja jest zbyt droga. Nie wyklucza jednak powrotu do niej, jeśli Kraków otrzyma pisemne gwarancje finansowania ze strony rządu. W czwartek 26 listopada minister infrastruktury Dariusz Klimczak i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarowali, że strona rządowa jest otwarta na rozmowy o współfinansowaniu metra.

– Rząd nie mówi w tej sprawie jednym głosem. Zresztą obietnice składane były już wiele razy i nic z tego nie wynikało. Bez gwarancji zapewnienia środków trudno traktować je poważnie. Natomiast, jeżeli środki realnie się pojawią, wrócimy do prac – komentuje dla „Rzeczpospolitej” dr Karol Wałachowski, pierwszy zastępca prezydenta Krakowa.

Miasto wstrzymało przetarg na dokumentację, której koszt szacowany był na 40 mln zł. Kolejne 5 mln zł oszczędności przyniesie likwidacja referatu ds. metra. Co stanie się z dokumentacją, która do tej pory została przygotowana? – Stanie na półce obok poprzednich wersji dokumentacji, badań i analiz, za które mieszkańcy Krakowa zapłacili przez lata miliony złotych – odpowiada nam Wałachowski.

Wiceprezydent nie wyklucza jednak ubiegania się przez miasto o fundusze na metro ze środków unijnych w perspektywie 2028–2034.

Wrocław szuka alternatywy, Gdańsk stawia na pociągi

We wrześniu Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) przedstawiło raport analizujący zasadność budowy metra w poszczególnych miastach. Tylko w przypadku Warszawy jednoznacznie zarekomendowano tzw. metro ciężkie. Kraków – zdaniem autorów – powinien postawić na metro lekkie lub premetro, czyli rozwiązanie pośrednie.

„Jest to system całkowicie bezkolizyjny, podobnie jak metro ciężkie, lecz obsługiwany przez krótsze składy i infrastrukturalnie dostosowany do mniejszych potoków ruchu. Widzimy w tym rozwiązaniu ogromny potencjał, ponieważ w krakowskich realiach może to stanowić złoty środek” – czytamy w komentarzu CUPT udostępnionym kilka dni temu.

Wrocław – podobnie jak Poznań – zdaniem autorów raportu powinien postawić na szybki tramwaj. Władze stolicy Dolnego Śląska wyszły jednak z innego założenia. We współpracy z wojewódzką Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei rozpoczęto odwierty badawcze na głębokość 30 metrów pod dworcem Świebodzkim. Na ich podstawie sprawdzone zostaną możliwości budowy podziemnego tunelu pod centrum miasta.

– Wrocław nie chce metra rozumianego tradycyjnie jako kolej wyłącznie miejska, tunelowana, obsługiwana niezależnym taborem zasilanym z szyny dolnej. Miasto i Urząd Marszałkowski pracują wyłącznie nad projektem kolei podziemnej, a nie osobnym systemem metra. To rozwiązanie jest znacznie praktyczniejsze niż budowa osobnego kolejnego systemu, ponieważ podziemna kolej obsługiwana jest w technologii i taborem kolejowym, który wykorzystywany jest na obecnych trasach. Może stanowić naturalne przedłużenie kolei aglomeracyjnej łączącej Wrocław z miejscowościami metropolii – wyjaśnia nam Joanna Urbańska-Jaworska z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wrocław przygląda się systemom S-Bahn czy RER wykorzystywanym przez partnerskie miasta – Drezno i Lipsk. Potencjalny tunel umożliwiłby wjazd pociągów bezpośrednio do centrum, co stworzyłoby alternatywę dla podróży samochodem.

Na kolej stawia również Gdańsk. W październiku Rada Ministrów zabezpieczyła 1,5 mld zł na rozwój Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). W przyszłym roku ma zostać wybrany wykonawca, a w latach 2028–2030 powstanie nowa linia z Gdańska Śródmieścia do węzła Kowale, składająca się z sześciu przystanków.

Wśród pozostałych miast warto wymienić Szczecin i Łódź. W pierwszym z nich od wiosny przyszłego roku uruchomiona zostanie nowa linia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (SKM) do Polic. Z kolei w 2031 r. pierwsze pociągi powinny pojechać linią średnicową w Łodzi, na której prace – po katastrofie budowlanej sprzed dwóch lat – mają zostać wznowione na początku przyszłego roku. Obecnie trwa przetarg na dokończenie tunelu. Co ważne, wspomniana linia całkowicie zmieni system transportowy miasta. Inwestycja nazywana „łódzkim metrem” zakłada budowę trzech nowych podziemnych stacji i połączenie z dworcem Łódź Fabryczna.