Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były przyczyny wieloletnich opóźnień w budowie kluczowego połączenia drogowego Polski z Czechami.

Jakie strategiczne znaczenie dla gospodarki i transportu ma dokończenie transeuropejskiego korytarza łączącego Bałtyk z południem kontynentu.

Z jakich powodów nowo otwarty odcinek pozostaje zamknięty dla ciężarówek i jakie generuje to utrudnienia.

Kiedy nowa trasa w pełni połączy Dolny Śląsk z Pragą i w jaki sposób może zwiększyć ruch turystyczny nad Bałtykiem.

To był nieco symboliczny obrazek, pokazujący sukces polskiego programu budowy dróg na tle innych państw regionu. W połowie 2023 r. otwarto fragment drogi ekspresowej S3 tuż przy granicy z Czechami. Kilka miesięcy później ukończono całą trasę, ale wciąż nie można było przejechać nią do sąsiadów. Szeroka droga urywała się w szczerym polu, tuż przy słupku granicznym.

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Wcześniej wydawało się, że oba kraje zbudują swoje odcinki równolegle. W tej sprawie przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za infrastrukturę podpisali nawet oświadczenie. Dan Ťok, ówczesny czeski minister transportu (pełniący tę funkcję w latach 2014–2019), obiecywał, że autostrada D11 połączy się z S3 na granicy w 2024 r.

Gdy stanowisko objął jego następca, okazało się to nierealne. Najpierw zapowiadano, że odcinek między Trutnovem a granicą powstanie dopiero w 2028 r. Potem – m.in. po naciskach ze strony polskiej – zdecydowano się na etapowanie budowy. Po drodze pojawiły się spory z ekologami oraz odwołania firm ubiegających się o kontrakt.

Szybka droga z Polski do Czech otwarta. Dolny Śląsk trzy lata czekał na połączenie

„(Dziś – red.) do naszej trasy dołączy czeska autostrada D11. (...) To bardzo ważne połączenie dla turystów, mieszkańców, gospodarki, ale przede wszystkim dla transportu międzynarodowego” – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak w filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych.

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Drogę na granicy obu krajów otwarto o godz. 11. Nie chodzi jednak o całą autostradę D11 na trasie Jaroměř-Trutnov-granica państwa (41 km), a jedynie o fragment o długości nieco ponad trzech kilometrów. Co ważne, pozwala on samochodom osobowym przejechać od węzła Lubawka w Polsce, przez granicę, aż do węzła Královec w Czechach. Kolejne odcinki autostrady D11 u naszych sąsiadów zostaną oddane do ruchu w latach 2028 (Trutnov–Královec) i 2029 (Jaroměř–Trutnov). Dopiero wtedy Dolny Śląsk zostanie połączony szybką drogą z Pragą przez Hradec Králové.

– Warto spojrzeć na tę inwestycję szerzej. Trasa S3, licząca blisko 500 km, to jeden z kluczowych korytarzy transportowych w tej części Europy, łączący Bałtyk z południem kontynentu, a 135 km tej drogi przebiega przez Dolny Śląsk. Połączenie jej z czeską D11 oznacza nie tylko szybsze i bezpieczniejsze podróże, ale także lepszy dostęp do rynków zagranicznych i nowe możliwości rozwojowe dla całego regionu – mówi „Rzeczpospolitej” Michał Nowakowski, rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego.

Jak dodaje, wspomniane połączenie ma dla regionu znaczenie strategiczne. Dolny Śląsk liczy na rozwój gospodarczy po obu stronach granicy po uruchomieniu drogi. W tym celu w kwietniu we Wrocławiu odbyło się spotkanie z udziałem ministrów transportu: Dariusza Klimczaka i Ivana Bednárika, a także marszałka Pawła Gancarza.

Ograniczenia dla ciężarówek. Szybsza trasa dla turystów

Na nową drogę najbardziej czekali mieszkańcy Lubawki. To przygraniczna miejscowość na Dolnym Śląsku, do której „wlewał się” ruch z trasy S3. Po uruchomieniu łącznika natężenie ruchu powinno się zmniejszyć, choć pewien problem pozostanie. Samochody ciężarowe nadal będą wjeżdżać do miasteczka. Czesi zakazali wjazdu ciężkich pojazdów na krótki odcinek D11. Argumentują, że po zjeździe z autostrady sparaliżowałyby one lokalny układ drogowy. Ciężarówki będą mogły wjechać na D11 dopiero po jej przedłużeniu do Trutnova, czyli za dwa lata. Do tego czasu będą musiały zjeżdżać z S3 w Polsce, na węźle Lubawka, i kierować się na czeską drogę nr 16.

– Kierowcy pojazdów osobowych, dostawczych i małych ciężarowych mogą korzystać z nowego połączenia drogowego między Polską a Czechami. 3,5-kilometrowy odcinek czeskiej autostrady D11 łączy się z drogą ekspresową S3 na granicy w Lubawce, tworząc kolejny ważny korytarz transportowy w regionie. W dalszym ciągu obowiązywać będą jednak ograniczenia dla dużych pojazdów ciężarowych – przyznaje w rozmowie z nami Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA.

Jak dodaje, GDDKiA na połączenie S3 z D11 czekała ponad trzy lata. „Trójka” w Polsce jest już w pełni przejezdna. Liczy 471 km i prowadzi przez Legnicę, Zieloną Górę, Gorzów Wielkopolski i Szczecin aż do Świnoujścia.

Otwarcie drogi ma znaczenie także dla turystyki. Polska staje się coraz popularniejszym wyborem wśród Czechów. W 2021 r. – według danych GUS – z bazy noclegowej w Polsce skorzystało jedynie 97,5 tys. turystów z tego kraju, a w ubiegłym roku już 482 tys., z czego 51 tys. w dwóch województwach położonych na wybrzeżu: pomorskim i zachodniopomorskim. Nowa droga może sprawić, że podróż nad Bałtyk będzie dla Czechów łatwiejsza, a tym samym zwiększy się liczba rezerwacji.