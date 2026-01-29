Rusza miliardowa inwestycja na Pomorzu Zachodnim. Najdłuższy tunel drogowy w Polsce

Aktualizacja: 29.01.2026 15:26 Publikacja: 29.01.2026 13:40
Obecnie najdłuższą podwodną przeprawą jest otwarty w 2023 r. tunel pod dnem Świny w Świnoujściu – ma blisko 1,5 km długości, a najniżej położone w nim miejsce znajduje się 39 metrów pod lustrem wody
Na Pomorzu Zachodnim rusza strategiczna dla regionu inwestycja drogowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała właśnie umowę na realizację pierwszego fragmentu Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS). Wart 777 mln zł kontrakt obejmuje budowę prawie 14-kilometrowego odcinka S6 Kołbaskowo – Dołuje. Ma być gotowy za trzy lata.
Obwodnica jest największą infrastrukturalną inwestycją na Pomorzu Zachodnim od kilkudziesięciu lat i ma przyczynić się do przyspieszenia rozwoju regionu. Pierwotnie zakładano, że trasa będzie kosztować około 7,5 mld zł. Jesienią ubiegłego roku rząd zdecydował się dołożyć do przedsięwzięcia 800 mln zł.
Cały szczeciński ring ma odciążyć obecny przebieg omijających Szczecin od południa oraz wschodu autostrady A6, drogi ekspresowej S3 oraz ekspresówki S6. Latem, ze względu na większe natężenie ruchu, zwłaszcza turystycznego, tworzą się na nich korki. Nowa S6, domykając ring wokół Szczecina, znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu. Będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ po drugiej stronie Odry, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu zmaleje kilkukrotnie. Zarazem z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach.
Z podpisaniem umów na pozostałe dwa odcinki szczecińskiego ringu: Dołuje – Police i Police – Goleniów, trzeba jeszcze zaczekać na decyzje KIO rozpatrującej odwołania od wyniku przetargów. Kluczową budową będzie odcinek Police – Goleniów, który będzie miał długość 23,4 km, w tym aż 5 km poprowadzone zostanie tunelem drogowym pod Odrą.
Będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Zacznie się za węzłem Police przy zakładach, a skończy w rejonie miejscowości Święta. Każda z dwóch jezdni S6 będzie poprowadzona osobnym tunelem drążonym maszyną TBM (Tunnel Boring Machine). Średnica zewnętrzna tunelu sięgnie niemal 15 metrów, a grubość obudowy 60 cm. Na przebiegu tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które posłużą do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 metrów poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia zostanie poprowadzona na głębokości do 45 metrów.
Obecnie najdłuższą podwodną przeprawą jest otwarty w 2023 r. tunel pod dnem Świny w Świnoujściu – ma blisko 1,5 km długości, a najniżej położone w nim miejsce znajduje się 39 metrów pod lustrem wody. Mieszkańcom miasta i turystom przyniósł ogromne ułatwienia, likwidując konieczność wyczekiwania na przeprawienie się przez rzekę promem. Jeśli wcześniej czas oczekiwania na przeprawę liczony był w godzinach, tunel skrócił go do dwóch minut.
Liczba tuneli drogowych w ciągu szybkich tras, znacznie usprawniających ruch, ale stanowiących niezwykle kosztowne i skomplikowane przedsięwzięcia inżynieryjne, w ostatnich latach znacząco wzrosła. Jak informuje GDDKiA, w użytkowaniu jest dziewięć tuneli o łącznej długości niemal 11 km, w budowie sześć w sumie na 7 km, a w przygotowaniu trzy. Najdłuższym jest przeszło 2,3-kilometrowy tunel na Południowej Obwodnicy Warszawy, będący zarazem jednym z flagowych projektów drogowych współfinansowanych przez UE. Prowadzi trasę S2 m.in. pod ulicami Pileckiego, Stryjeńskich, Braci Wagów, Al. KEN, Lanciego i Rosoła oraz pod pierwszą linią metra. Pod powierzchnię wchodzi między ul. Indiry Gandhi a ul. Pileckiego, natomiast wychodzi na skarpie za ul. Nowoursynowską. W rok po włączeniu tunelu do ruchu przejechało nim 23 mln pojazdów.
Niewiele krótszy jest otwarty w połowie 2024 r. tunel pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą na drodze ekspresowej S3, współfinansowany z UE w ramach POIiŚ. Ten 2,3-kilometrowy tunel został wydrążony w skale: prace przy dwóch jego nawach prowadzone były przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przy średnim tempie 2,5 metra na dobę. Każda z naw tunelu w Starych Bogaczowicach posiada dwa pasy ruchu po 3,5 m szerokości, pas awaryjny o szerokości 2,5 m i chodniki dla obsługi i ewakuacji. Obie nawy są połączone dziewięcioma przejściami ewakuacyjnymi, rozmieszczonymi co 238 m. Osiem z nich stanowi drogę ewakuacyjną dla pieszych, a jeden to przejazd awaryjny w połowie długości tunelu.
To podobne przedsięwzięcie jak oddany w 2022 r. 2-kilometrowy tunel wydrążony na przebiegu zakopianki S7 pomiędzy Naprawą a Skomielną Białą. Ma on dwie komory po dwa pasy ruchu 3,5 metra każdy oraz 3-metrowy pas awaryjny, dający możliwość dobudowy trzeciego pasa ruchu w przyszłości.
W ubiegłym roku zakończona została budowa tuneli na trasie S1 Przybędza – Milówka będącej obwodnicą Węgierskiej Górki. Krótszy, mierzący ok. 820 metrów powstał w masywie Baraniej Góry, a dłuższy – ok. 980 m – pod Białożyńskim Groniem. Wcześniej, w grudniu 2024 r. oddano dwa tunele o długości 653 i 496 metrów w ciągu S52 Północnej Obwodnicy Krakowa.
Nowe tunele powstają na podkarpackich odcinkach S19 Rzeszów – Babica (2250 m) oraz Jawornik – Domaradz (2803 i 924 m), na świętokrzyskim odcinku S74 Kielce Zachód – Kielce (499 i 200 m) oraz na DK79 w Małopolsce (317 m).
