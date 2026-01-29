Rusza miliardowa inwestycja na Pomorzu Zachodnim. Najdłuższy tunel drogowy w Polsce

Z podpisaniem umów na pozostałe dwa odcinki szczecińskiego ringu: Dołuje – Police i Police – Goleniów, trzeba jeszcze zaczekać na decyzje KIO rozpatrującej odwołania od wyniku przetargów. Kluczową budową będzie odcinek Police – Goleniów, który będzie miał długość 23,4 km, w tym aż 5 km poprowadzone zostanie tunelem drogowym pod Odrą.

Będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Zacznie się za węzłem Police przy zakładach, a skończy w rejonie miejscowości Święta. Każda z dwóch jezdni S6 będzie poprowadzona osobnym tunelem drążonym maszyną TBM (Tunnel Boring Machine). Średnica zewnętrzna tunelu sięgnie niemal 15 metrów, a grubość obudowy 60 cm. Na przebiegu tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które posłużą do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 metrów poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia zostanie poprowadzona na głębokości do 45 metrów.

Tuneli przybywa szybciej

Obecnie najdłuższą podwodną przeprawą jest otwarty w 2023 r. tunel pod dnem Świny w Świnoujściu – ma blisko 1,5 km długości, a najniżej położone w nim miejsce znajduje się 39 metrów pod lustrem wody. Mieszkańcom miasta i turystom przyniósł ogromne ułatwienia, likwidując konieczność wyczekiwania na przeprawienie się przez rzekę promem. Jeśli wcześniej czas oczekiwania na przeprawę liczony był w godzinach, tunel skrócił go do dwóch minut.

Liczba tuneli drogowych w ciągu szybkich tras, znacznie usprawniających ruch, ale stanowiących niezwykle kosztowne i skomplikowane przedsięwzięcia inżynieryjne, w ostatnich latach znacząco wzrosła. Jak informuje GDDKiA, w użytkowaniu jest dziewięć tuneli o łącznej długości niemal 11 km, w budowie sześć w sumie na 7 km, a w przygotowaniu trzy. Najdłuższym jest przeszło 2,3-kilometrowy tunel na Południowej Obwodnicy Warszawy, będący zarazem jednym z flagowych projektów drogowych współfinansowanych przez UE. Prowadzi trasę S2 m.in. pod ulicami Pileckiego, Stryjeńskich, Braci Wagów, Al. KEN, Lanciego i Rosoła oraz pod pierwszą linią metra. Pod powierzchnię wchodzi między ul. Indiry Gandhi a ul. Pileckiego, natomiast wychodzi na skarpie za ul. Nowoursynowską. W rok po włączeniu tunelu do ruchu przejechało nim 23 mln pojazdów.

Niewiele krótszy jest otwarty w połowie 2024 r. tunel pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą na drodze ekspresowej S3, współfinansowany z UE w ramach POIiŚ. Ten 2,3-kilometrowy tunel został wydrążony w skale: prace przy dwóch jego nawach prowadzone były przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przy średnim tempie 2,5 metra na dobę. Każda z naw tunelu w Starych Bogaczowicach posiada dwa pasy ruchu po 3,5 m szerokości, pas awaryjny o szerokości 2,5 m i chodniki dla obsługi i ewakuacji. Obie nawy są połączone dziewięcioma przejściami ewakuacyjnymi, rozmieszczonymi co 238 m. Osiem z nich stanowi drogę ewakuacyjną dla pieszych, a jeden to przejazd awaryjny w połowie długości tunelu.