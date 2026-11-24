Z tego artykułu dowiesz się: W których regionach Polski pociągi wracają na trasy po ponad ćwierć wieku przerwy.

Kiedy największe polskie miasto bez dostępu do kolei odzyska połączenie z resztą kraju.

Jak modernizacja infrastruktury skraca czas podróży na kluczowych trasach regionalnych i dalekobieżnych.

Gdzie, dzięki inwestycjom w lokalne linie, powstaną zupełnie nowe połączenia dalekobieżne.

Od 13 grudnia w różnych regionach Polski zostaną przywrócone połączenia na zmodernizowanych liniach kolejowych. Dzięki inwestycjom współfinansowanym m.in. z funduszy unijnych skróci się czas podróży i poprawi komfort pasażerów. Od nowego rozkładu jazdy 2026/27 wznowiony zostanie także ruch kolejowy w miejscach, których mieszkańcy przez wiele lat nie oglądali pociągów.

Reklama Reklama

Na styku Małopolski i województwa śląskiego pociągi powrócą na trasę pomiędzy Suchą Beskidzką a Żywcem, gdzie za 650 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy wyremontowano 35 km torów oraz sieć trakcyjną. Powstał nowy przystanek Żywiec Amfiteatr, na kilku stacjach i przystankach zmodernizowane zostały perony. A po dwóch latach przerwy pociągi Kolei Śląskich ponownie zatrzymają się na przystanku Zabrzeg Czarnolesie. To efekt wartych 1,7 mld zł i finansowanych z unijnego programu „Łącząc Europę” (CEF) prac na linii Zabrzeg – Zebrzydowice, obejmujących ponad 100 km torów i 120 km sieci trakcyjnej.

Powrót kolei po 26 latach przerwy

Na Podkarpaciu połączenia wracają na trasę Jasło – Krosno, dzięki inwestycji realizowanej na linii Jasło – Nowy Zagórz. Pasażerowie skorzystają m.in. z nowych peronów w Jaśle, Tarnowcu, Jedliczu oraz Krośnie, a na trasie do Tarnobrzega – w Dąbrowicy Małopolskiej i Skopaniu. W Wielkopolsce nowy rozkład przywraca pociągi w relacji Wągrowiec – Gołańcz. Od grudnia pojadą tam składy spalinowe. Na odcinku Gołańcz – granica województwa wielkopolskiego pociągi nie kursowały od 2004 r., a wydłużenie połączeń do Nakła nad Notecią jest planowane w kolejnym rozkładzie jazdy.

Natomiast w województwie świętokrzyskim pociągi pasażerskie ponownie powrócą na południe regionu. Budowa 6 nowych przystanków i rewitalizacja peronów przy istniejących stacjach pozwoli na wznowienie połączeń regionalnych do Chmielnika, Staszowa i Połańca po przeszło 26 latach przerwy. Pierwsze kursy ruszą 2 stycznia.

Na Mazowszu pasażerowie zaczną korzystać z połączeń między Mostówką a Ostrołęką, gdzie modernizacja trasy pozwoliła na zwiększenie prędkości pociągów i skrócenie czasu przejazdu z Tłuszcza do Ostrołęki. To kontynuacja przedsięwzięcia zrealizowanego wcześniej między Tłuszczem a Mostówką, gdzie ruch pociągów wznowiono w maju tego roku. Z kolei od czerwca 2027 r. na trasie mają pojawić się również pociągi dalekobieżne łączące Warszawę, Ostrołękę i Łomżę.

Region Warmii i Mazur odzyskuje połączenia pomiędzy Ełkiem a Oleckiem. Ostatnie składy pojechały przez Olecko w 2012 r. W Olecku, Chełchach i Kijewie trwają jeszcze prace przy modernizacji peronów, gdzie zaplanowano ustawienie wiat, gablot informacyjnych i ławek, a także montaż nowego oświetlenia oraz oznakowania dróg dojścia. – Czasami do takiego powrotu po latach nie trzeba wielkich inwestycji, a jedynie rozsądnych działań. To udało się na tej linii i udaje na wielu innych w kraju – zapowiada Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Między Ełkiem i Oleckiem będą kursować regionalne składy Polregio, w liczbie 8 par na dobę od poniedziałku do piątku, a czas przejazdu wyniesie 26 minut. Natomiast między Ełkiem a Suwałkami, przez Olecko, pojedzie jedna para dalekobieżnych pociągów Intercity. Jednocześnie PLK analizują możliwości przyspieszenia maksymalnej prędkości pociągów na odcinku linii kolejowych nr 41 i 39 Ełk-Olecko-Suwałki. – Zależy nam, aby kolej docierała także do tych części województwa, które przez lata były wykluczone komunikacyjnie. To proces wymagający współpracy, inwestycji i konsekwencji, ale traktujemy go jako jeden z istotnych kierunków rozwoju regionu – deklaruje Katarzyna Sobiech, wicemarszałkini województwa warmińsko-mazurskiego.

Ożyje stacja w Jastrzębiu-Zdroju

Na Dolnym Śląsku od 13 grudnia pociągi wrócą na odcinek Kamieniec Ząbkowicki – Dzierżoniów Śląski na Magistrali Podsudeckiej. Natomiast na Opolszczyźnie wznowione zostaną połączenia na trasie Głuchołazy – Mikulovice, przy granicy państwa, gdzie wyremontowano około 5 km toru, przejazdy kolejowo-drogowe oraz obiekty inżynieryjne.

Tymczasem w województwie śląskim, po długich przygotowaniach, zapadły wreszcie decyzje dotyczące Jastrzębia-Zdroju, które po ćwierć wieku odzyska połączenie z Katowicami. PLK ogłosiły przetarg na odbudowę linii między Jastrzębiem-Zdrojem a Pawłowicami Śląskimi. Oznacza to, że mieszkańcy tego 80-tysięcznego miasta, największego w Polsce pozbawionego dostępu do kolei, będą mogli dojechać pociągiem także do Żor, Rybnika i Pszczyny. Odbudowany zostanie 8-kilometrowy odcinek, a trasa zostanie zelektryfikowana. Ciche składy będą kursowały z prędkością do 120 km/h. Inwestycja będzie realizowana z programu Kolej Plus w latach 2027 – 2030.