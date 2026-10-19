Samorządy mogą starać się m.in. o wsparcie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków edukacyjnych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił w tym roku sześć naborów wniosków finansowanych z Funduszy Europejskich (FEnIKS i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej), w których o wsparcie mogły ubiegać się m.in. samorządy. Łączny budżet oferowanego dofinansowania to 673 mln zł. Programy obejmowały m.in. rozwój infrastruktury ciepłowniczej, adaptację do zmian klimatu czy odbudowę infrastruktury uszkodzonej w powodzi z 2024 r.
W 2026 r. NFOŚiGW podpisał już z jednostkami samorządu terytorialnego 111 umów o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych na łączną kwotę 1,4 mld zł (wkład UE z programu FEnIKS). Kolejne pieniądze są w drodze.
Do końca 2026 r. NFOŚiGW – jak nas informuje wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta – planuje jeszcze ogłosić skierowany do samorządów nabór ze środków FEnIKS, na projekty adaptacyjne dotyczące systemów gospodarowania wodami opadowymi, z wykorzystaniem zieleni, zielono-niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie. Budżet naboru wyniesie 400 mln zł.
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W ramach programu Zielona Transformacja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2021-2028, NFOŚiGW ogłosi w tym roku nabory wniosków, których beneficjentami mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego (JST) na: zieloną transformację miast (budżet 28,8 mln euro), wsparcie inwestycyjne dla lokalnych społeczności energetycznych (budżet 32,8 mln euro), energię geotermalną (budżet 10 mln euro), podnoszenie świadomości w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu (budżet 8 mln euro), ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów (budżet 10 mln euro), cyrkularne zarządzanie wodą (budżet 8 mln euro) i wreszcie na gospodarkę o obiegu zamkniętym w sektorze budownictwa (budżet 8 mln euro).
Dodatkowo ze środków Funduszu Modernizacyjnego (Fundusz, z którego wspierana dotychczas była tylko energetyka, a środki pochodzą ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2) w 2026 r. przewidziano wsparcie dla samorządów dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków edukacyjnych (budżet 2 mld zł). Z tego funduszu będą pochodzić także środki na poprawę efektywności energetycznej budynków szpitalnych (budżet 1 mld zł). Ogłoszenie tych dwóch naborów planowane jest w tym roku. Już od września trwa zaś nabór na środki z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich (budżet 500 mln zł).
Czy po te środki będzie łatwo sięgnąć? Zdaniem samorządowców wymagania NFOŚiGW są wysokie, ale możliwe do osiągnięcia. – Nasze miasto zrealizowało kilka projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i obecnie prowadzi duży projekt adaptacji zielono-niebieskiej infrastruktury do zmian klimatu. Wymagania funduszu są postrzegane jako jasno skonkretyzowane i możliwe do spełnienia – mówi nam Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska.
– Szczególny nacisk w programach NFOŚiGW kładzie się na eliminację węgla z miejskiej elektrociepłowni. Dostępne są fundusze na ochronę klimatu, a w bieżącym i przyszłym roku w szczególności na magazyny energii – zarówno prosumenckie, jak i przemysłowe – obejmujące magazynowanie energii elektrycznej i cieplnej – dodaje. Miasto aplikowało skutecznie o dofinansowanie termomodernizacji oraz planuje dalsze inwestycje w transformację energetyczną, dążąc do budowy elektrociepłowni opartej na OZE i magazynu ciepła.
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Konrad Olszewski, naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Urzędu Miejskiego w Wołominie, wskazuje, że mniejsze miejscowości mają mniejsze możliwości kadrowe i finansowe niż metropolie. – Dlatego największym wyzwaniem nie jest dziś samo znalezienie źródła finansowania, lecz przeprowadzenie projektu – od przygotowania wniosku, przez ocenę i realizację, aż po rozliczenie inwestycji – mówi.
Jako kolejną barierę wymienia złożoność i wieloetapowość procedur. – Projekty dotyczące transformacji energetycznej czy adaptacji do zmian klimatu są z natury przedsięwzięciami kompleksowymi, a jednocześnie muszą spełniać rozbudowane wymagania formalne, techniczne, środowiskowe i finansowe – mówi Olszewski.
Wymaga to od samorządu nie tylko dobrego projektu inwestycyjnego, ale również znacznego zaplecza eksperckiego i administracyjnego. – Dla gminy naszej wielkości oznacza to konieczność angażowania w jeden projekt specjalistów z wielu obszarów przy jednoczesnym prowadzeniu wszystkich pozostałych zadań samorządu – dodaje Olszewski.
Drugim problemem jest czas i związana z nim nieprzewidywalność ekonomiczna inwestycji. Długi okres od przygotowania projektu do rozstrzygnięcia naboru i rozpoczęcia realizacji ma realne konsekwencje finansowe. – W tym czasie zmieniają się ceny robót budowlanych, materiałów, usług czy technologii. Jeżeli wartość dofinansowania pozostaje na poziomie wynikającym z pierwotnego budżetu, wzrost kosztów musi zostać pokryty przez samorząd – mówi. Tym samym część ryzyka związanego z upływem czasu zostaje w praktyce przeniesiona na beneficjenta.
Kluczowym problemem w przypadku programów NFOŚiGW są jednak... za małe budżety. – Pieniędzy jest za mało w stosunku do potrzeb, brakuje też decyzji strategicznych. Fundusz i beneficjenci są ofiarami braku długoterminowej, stabilnej polityki krajowej dla wybranych dziedzin gospodarki. W energetyce np. nie wiemy, czy inwestować jeszcze w gaz i fotowoltaikę – mówi Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych oraz sekretarz strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Problemem jest też zależność od zewnętrznych regulacji. – Trudno spełnić wskaźniki (np. w gospodarce odpadami), gdy zmieniają się przepisy niezależne od beneficjenta. Brakuje też gwarancji dla dużych projektów. Potrzebujemy jak najszerszego katalogu kosztów kwalifikowanych, począwszy od przygotowania dokumentacji i wykupu gruntów do przygotowania projektu – podkreśla Marek Wójcik.
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Aktualnie trwają prace nad perspektywą finansową UE na lata 2028-2034, nie można więc oszacować puli środków, jaka zostanie przeznaczona dla Polski. – To, co wiemy, to że będzie więcej pieniędzy do pozyskania w konkursach ogłaszanych na poziomie całej UE. Jeśli nauczymy się sprawnie grać w tę grę, będziemy mogli dostać więcej środków niż to, co będzie zagwarantowane dla Polski w przegródce krajowej – uważa wiceminister Krzysztof Bolesta.
Nie jest jeszcze przesądzone, w jaki dokładnie sposób fundusze unijne będą dzielone. Jeden ze scenariuszy zakłada preferowanie przez Komisję Europejską (KE) programów o wymiarze ogólnounijnym. Być może zaistnieje również opcja bezpośredniego aplikowania do KE o dodatkowe środki. Samorządowcy wskazują jednak, że dotychczasowe rozwiązanie, czyli aplikowanie o pieniądze na poziomie krajowym jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. – Dotychczasowe doświadczenia Polski w autonomicznym wdrażaniu środków europejskich są pozytywne i doceniane przez inne kraje. Decentralizacja zarządzania środkami jest kluczowa. Dlatego gwarancja rządu, że co najmniej 40 proc. środków trafi do regionów, oceniana jest pozytywnie – mówi Marek Wójcik.
Wyzwania bezpośredniego aplikowania o środki na poziomie UE są faktycznie duże, na co zwracają uwagę samorządowcy. – Bezpośrednie wnioski do UE są trudniejsze, zwłaszcza dla mniejszych ośrodków. Rozliczenia są bardziej skomplikowane, a mniejsze miasta z ograniczonymi zasobami kadrowymi mogą mieć trudności w konkurowaniu z większymi podmiotami. Pisanie wniosków na poziomie unijnym jest bardziej wymagające niż na krajowym – mówi burmistrz Płońska.
Jak wskazuje, także ograniczone wsparcie merytoryczne utrudnia proces. W programach krajowych beneficjenci korzystają ze wsparcia opiekunów projektu z NFOŚiGW, którzy rozwiewają wątpliwości i doradzają. – W modelu bezpośrednich aplikacji do UE łatwy dostęp do takiego wsparcia urzędniczego i merytorycznego może być ograniczony, co istotnie utrudnia działania – dodaje Andrzej Pietrasik.
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Z kolei zdaniem Konrada Olszewskiego, jeżeli nowy system będzie oznaczał prostsze procedury, mniej wymaganych dokumentów i krótszy czas oczekiwania na decyzje, będzie to zmiana korzystna. – Dobrym kierunkiem może być również większe powiązanie finansowania z konkretnymi efektami projektu, a mniejsze z rozbudowanymi procedurami związanymi z jego rozliczaniem. Ważne jednak, aby zasady były jasne, a wymagania możliwe do spełnienia przez samorządy różnej wielkości – mówi.
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