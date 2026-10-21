Z tego artykułu dowiesz się: Jakie miasta wyprzedziły rząd, uruchamiając własne programy wsparcia dla magazynów energii.

Czym różnią się warunki i wysokość dotacji oferowanych przez poszczególne metropolie.

W jakich sytuacjach lokalny program dopłat może być lepszym wyborem niż ogólnopolska oferta NFOŚiGW.

Jakie są kluczowe warunki uczestnictwa w samorządowych projektach dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych.

Dotacje do m.in. magazynów energii, jak się okazuje, to nie tylko domena Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten wspierał rozwój domowych magazynów energii w ramach programu Mój Prąd, teraz w postaci dedykowanego programu dla magazynów energii. Jak się jednak okazuje, takie programy miały miejsce bądź są właśnie prowadzone m.in. w Katowicach, Krakowie czy w Warszawie. Teraz miejski program dotacyjny rusza także w Częstochowie.

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Częstochowa rusza z drugą edycją programu dotacji

Jak informują na swojej stronie internetowej władze miasta Częstochowa, mieszkańcy posiadający instalacje fotowoltaiczne mogą zwiększyć efektywność swoich gospodarstw domowych. W środę, 21 października 2026 r. rozpoczęła się druga tura naboru wniosków do projektu „Słoneczna Gmina II – zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Częstochowy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027. Wnioski można składać do 18 listopada 2026 r.

„Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii poprzez wyposażenie istniejących instalacji fotowoltaicznych w domowe magazyny energii” – wskazuje urząd miasta.

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W ramach całego przedsięwzięcia zaplanowano zakup i montaż 412 domowych magazynów energii, w tym 142 magazynów o pojemności 6 kWh oraz 270 magazynów o pojemności 10 kWh. Pierwszy nabór do projektu został przeprowadzony na przełomie listopada i grudnia 2024 r. W jego ramach do realizacji przewidziano 206 instalacji magazynowania energii.

Inne miasta też oferują mieszkańcom wsparcie na magazyny energii

Takie programy ruszyły w niektórych polskich miastach już w ub. roku. Pod koniec 2025 r. Katowice przystąpiły do programu współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021–2027 w zakresie rozwoju energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. W ramach projektu miasto mogło przyznać 60 grantów na łączną kwotę ponad 3,2 mln zł.

W tym roku podobny system wsparcia został zrealizowany także w Krakowie. W ramach programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w 2026 r., można było uzyskać wsparcie także na magazyn energii. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła do 60 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku magazynów energii nie mogła być ona wyższa niż niż 9 tys. zł. Nabór trwał jednak bardzo krótko, bo ledwie miesiąc od 23 marca do 24 kwietnia br. Liczba dofinansowanych magazynów energii – jak wynika z opublikowanych list – wynosi ponad 160 (wliczając dofinansowania razem z innymi urządzeniami, jak fotowoltaika czy stacja ładowania pojazdów elektrycznych).

Na szerszą skalę program ruszył w Warszawie. Od 1 września tego roku w stolicy trwa nabór na dotacje dla mieszkańców (właścicieli nieruchomości) na realizację inwestycji, które wykorzystują lokalne źródła energii odnawialnej. Wniosek można zgłosić na pompę ciepła powietrze-woda albo gruntową pompę ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne albo turbiny wiatrowe. Natomiast, jak czytamy w regulaminie prowadzonego naboru, można uzyskać też dodatkową kwotę na magazyn energii elektrycznej, jeśli zainstaluje się także instalację fotowoltaiczną albo instalację turbin wiatrowych.

Wnioski przyjmowane są od 1 września 2026 r. do 31 marca 2027 r. na inwestycje realizowane w 2027 r. Jeśli w Warszawie zdecydujemy się na fotowoltaikę lub turbinę wiatrową, to wysokość dotacji nie może przekroczyć 15 tys. zł, czyli nie więcej niż 1500 zł za każdy kW mocy urządzenia. Wówczas, kiedy taką instalację już posiadamy, można zdobyć dotacje na magazyn energii o pojemności co najmniej 2 kWh: do 10 tys. zł, nie więcej niż 2000 zł za każdą kWh pojemności urządzenia.

Dla porównania program NFOŚiGW, który ruszył 20 października, oferuje dotacje do 19 tys. zł, ale magazyn nie może być mniejszy niż 10 kWh.