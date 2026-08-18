Partner relacji: NASK

Cyfryzacja jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi administracja publiczna. W tym procesie szczególną rolę odgrywa państwowy system do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD RP), który ma scyfryzować oraz uporządkować sposób pracy z dokumentami i informacją w instytucjach publicznych. Jego wdrażanie oznacza stopniowe przechodzenie z papierowego obiegu dokumentów na zarządzanie sprawami w postaci elektronicznej.

System EZD RP został opracowany przez NASK we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Korzysta z niego już ponad ćwierć miliona użytkowników, przeszło 4 tysiące jednostek, a drugie tyle zgłosiło chęć wdrożenia. Wśród nich znajdują się m.in. Ministerstwo Energii; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Kancelaria Sejmu; Najwyższa Izba Kontroli oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Z rozwiązania korzystają także liczne jednostki rządowe, państwowe i samorządowe. To system odpowiedni także dla małych jednostek, takich jak przedszkola, szkoły czy biblioteki.

W ciągu kilku następnych lat każda jednostka administracji publicznej będzie zobowiązana do stosowania systemów klasy EZD. To oznacza w znacznej większości pożegnanie z papierowym obiegiem dokumentów i przejście na cyfrową obsługę spraw.

Cyfryzacja urzędów ze wsparciem NASK

W tej zmianie jedną z głównych ról odgrywa NASK: nie tylko nieodpłatnie udostępnia system EZD RP, ale także zapewnia pomoc w jego wdrożeniu – szkoli pracowników i przeprowadza przez proces zapoznawania się z systemem bez żadnych kosztów. Projekt, którego cel to upowszechnianie EZD i budowa infrastruktury chmurowej SaaS EZD RP, współfinansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jego łączna wartość to niemal 200 mln zł.

W zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” debacie „Nowoczesny urząd. Jak cyfryzacja zmieni pracę administracji i obsługi obywateli” wybrzmiały głosy zarówno tych samorządowców, którzy dopiero wdrażają cyfrowe metody zarządzania dokumentacją, jak i przedstawicieli urzędów, które od lat – z powodzeniem i przy wsparciu NASK – prowadzą sprawy swoich mieszkańców na podstawie cyfrowej „teczki”.

– Cyfryzacja to proces, który zaczął się pewien czas temu i nie ma od niego odwrotu. Społeczeństwo oczekuje od urzędów cyfryzacji. Mieszkańcy nie chcą chodzić do placówek, znacznie prościej jest im załatwić ich sprawy z domu. Cyfryzacja jest dosyć szerokim zagadnieniem. Z jednej strony mówimy o narzędziach informatycznych przeznaczonych dla interesantów, z drugiej o narzędziach ułatwiających pracę urzędników – powiedział w trakcie panelu Wojciech Zemła, sekretarz miasta Sopotu.

Dodał, że EZD RP, w odróżnieniu od dostępnych na rynku komercyjnych narzędzi, po które sięgają niektóre instytucje, gwarantuje najwyższe standardy zarządzania i archiwizowania dokumentów. Korzystanie z niego wiąże się zaś również z nieodpłatnym wsparciem świadczonym przez NASK.

EZD RP ułatwia pracę urzędnikom

Wśród samorządów do pionierów wdrażania elektronicznego zarządzania dokumentacją należy Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Jego sekretarz Monika Kondratowicz wskazała, że wdrożenie EZD RP to usprawnienie nie tylko w rozpatrywaniu spraw mieszkańców, ale również przyspieszenie współpracy na linii urząd–urząd. Dzięki EZD RP przepływ informacji pomiędzy konkretnymi komórkami organizacyjnymi urzędu, jak również jednostkami administracji przebiega znacznie płynniej niż w przypadku papierowych dokumentów, wysyłanych np. za pośrednictwem poczty.

– W przypadku wdrażania EZD RP, jak zresztą przy każdej tego typu zmianie, pojawiły się pewne obawy po stronie urzędników. To całkowicie naturalne. Udało się je przezwyciężyć dzięki determinacji kadry zarządzającej. Kluczowy jest przykład, który płynie od kierownictwa. Jeśli ono korzysta z nowoczesnych rozwiązań, to pracownicy niższego szczebla również po nie sięgają – wskazała Monika Kondratowicz.

Z kolei Magdalena Sawicka, dyrektor Pionu Wdrożeń i Utrzymania EZD w NASK, wyjaśniła, że istotą wprowadzenia EZD RP nie jest sama zmiana technologiczna. Chodzi o modyfikację sposobu myślenia o obiegu dokumentów i zarządzaniu informacją. To przede wszystkim wdrożenie zupełnie nowych procedur, które optymalizują i automatyzują pracę w organizacji.

– Praca w systemie EZD jest bardzo transparentna. Kierownictwo urzędu ma dostęp do historii wszystkich dokumentów oraz statusu prowadzonych spraw. Dzięki temu może sprawdzić, co się z nimi dzieje na każdym etapie prowadzonego postępowania. To ułatwia wykrycie ewentualnych opóźnień oraz prześledzenie zmian wprowadzanych do konkretnego dokumentu. Minimalizuje to ryzyko nieprawidłowości – stwierdziła przedstawicielka NASK.

Na początku drogi

Choć urzędy i instytucje, które wdrożyły EZD RP, chwalą sobie jego funkcjonalność, to sam proces cyfryzacji administracji, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, dopiero raczkuje. Uwagę na to zwrócił Adam Grzegrzółka, dyrektor Biura Organizacji Urzędu w Urzędzie m.st. Warszawy.

– W skali całej Polski, na szczeblu samorządowym, zdecydowana większość instytucji działa nadal papierowo. Obowiązujące nas przepisy przewidują dwie możliwości prowadzenia spraw: albo system tradycyjny, czyli papierowy, albo system elektroniczny, czyli EZD. Żeby prowadzić sprawy elektronicznie, trzeba mieć narzędzie klasy EZD. Według mojej wiedzy większość samorządów pracuje w trybie tradycyjnym, bo nie ma odpowiednio zaawansowanych narzędzi – powiedział Adam Grzegrzółka.

Warszawski samorząd jest w trakcie wdrażania systemu EZD RP. Ponad 60 proc. z podlegających mu instytucji m.in. szkół i przedszkoli korzysta już z tego narzędzia. Od 1 września br. do tego grona dołączą urzędnicy ratusza oraz 18 warszawskich dzielnic. Z uwagi na liczbę zatrudnionych osób oraz podlegających prezydentowi miasta instytucji obecnie warszawski samorząd jest największą instytucją wdrażającą EZD RP.

– Dziś mamy dwie rzeczywistości: jedną, gdzie prowadzimy większość pracy elektronicznie, i drugą, gdzie formalnie musimy gromadzić te akta sprawy w postaci papierowej. Wprowadzenie systemu EZD RP jest rozwiązaniem tego dylematu i mam nadzieję, że za kilka tygodni zaczniemy odchodzić od tej problematycznej dwoistości – zadeklarował przedstawiciel warszawskiego magistratu.

Szkolenia i model kaskadowy

– Dzięki unijnym pieniądzom jako NASK możemy dać jednostkom nie tylko system, ale również kompetencje. Prowadzimy szkolenia, podnosimy kwalifikacje pracowników w zakresie cyfryzacji, oswajamy ich z obcymi im dziś narzędziami. Wskazujemy, jak komunikować się wewnątrz urzędu i z obywatelem. Poszerzamy również kompetencje działów IT – wyliczała ekspertka NASK.

Nie wszystkie instytucje zatrudniają wykwalifikowanych informatyków. Ten problem dotyczy zwłaszcza małych organizacji, takich jak żłobki czy przedszkola.

– Wychodzimy naprzeciw tym podmiotom. W ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji w partnerstwie z NASK Centralny Ośrodek Informatyki udostępnia usługę SaaS EZD RP. Dzięki niej podmioty publiczne są odciążone, a czynności związane z administrowaniem systemem EZD RP zdalnie wykonują za nich wykwalifikowani informatycy – podkreślała Magdalena Sawicka.

Wdrażanie EZD RP często odbywa się w tzw. modelu kaskadowym. Oznacza to, że większe jednostki – np. urzędy marszałkowskie czy urzędy miejskie – stają się podmiotami wiodącymi, które wspierają koordynację wdrażania systemu przez NASK w mniejszych instytucjach, takich jak szkoły, biblioteki czy ośrodki pomocy społecznej.

Co zyskuje obywatel?

Istotną cechą EZD RP jest jego integracja z kluczowymi usługami cyfrowymi państwa. System współpracuje między innymi z ePUAP, systemem e-Doręczeń oraz Krajowym Systemem e-Faktur czy Centralnym Rejestrem Umów. Dzięki temu możliwe jest automatyczne przyjmowanie i wysyłanie dokumentów elektronicznych, zarówno pomiędzy instytucjami publicznymi, jak i w kontaktach z obywatelami oraz przedsiębiorcami. Informacje są przekazywane szybciej – bo eliminuje to m.in. konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych.

– Wciąż istotny jest czynnik ludzki. Jeśli urzędnik odkłada sprawę, to obywatel nie będzie miał jej załatwionej. Dzięki systemowi EZD RP kierownik danej jednostki ma wgląd do tego, co dzieje się ze sprawami w instytucji i może zainterweniować w przypadku opóźnień. Docelowo ma być tak, że obywatel będzie w stanie załatwić sprawę bez ruszania się z domu. Będzie mógł złożyć wniosek elektronicznie, tak też zostanie on rozpoznany – wyjaśnił sekretarz miasta Sopotu.

Lepiej przez aplikację niż osobiście

Uczestnicy debaty odpowiedzieli również na kluczowe pytanie o wskaźniki sukcesu cyfrowej ewolucji w urzędach.

– Jeśli za pięć lat urzędy będą odchudzone, to będziemy mogli mówić o sukcesie. Przynajmniej w tym bezpośrednim kontakcie z interesantem. Obywatelowi chodzi o to, żeby sprawa była załatwiona, a nie o to, by chodzić od pokoju do pokoju. Mniej urzędników będzie świadectwem na to, że poszliśmy do przodu – stwierdził Wojciech Zemła.

Według przedstawicielki samorządu województwa podlaskiego o sukcesie cyfrowych zmian będzie świadczyło zadowolenie interesanta. Z kolei Magdalena Sawicka z NASK wskazała na zadowolenie samych użytkowników systemu, czyli urzędników.

– Chciałbym, żeby było bardzo wielu mieszkańców, którzy nie będą znali adresu swojego urzędu miasta albo gminy, bo po prostu nie będą musieli tam być. Przykładowo, mając 30 lat, będą mogli powiedzieć, że nigdy nie byli w urzędzie, bo wszystkie sprawy byli w stanie załatwić np. przez aplikację w telefonie – skonkludował przedstawiciel m.st. Warszawy.