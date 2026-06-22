Z tego artykułu dowiesz się: Jak reforma dochodów, mimo ogólnego wzrostu wpływów, pogłębiła różnice finansowe między samorządami.

Które mechanizmy w nowym systemie finansowania JST zdaniem ekspertów wymagają natychmiastowej korekty.

W jaki sposób zmiany demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa, wpływają na rosnące wydatki gmin.

Dlaczego niektóre gminy wiejskie mogą wkrótce stanąć w obliczu gwałtownego spadku dochodów z kluczowego podatku.

W środę odbyć się ma posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego poświęcone omówieniu analizy oraz wniosków wynikających z wdrażania rozwiązań wprowadzonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jednak jeszcze w poniedziałek po południu korporacje samorządowe nie otrzymały wciąż od resortu finansów dokumentu, który miałby stać się podstawą do debaty.

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Istnieje kilka kwestii, na które samorządy zwracały uwagę przy przygotowaniach zapisów reformy w 2024 r. oraz w czasie ich wdrażania. Inne problemy pojawiły się już w czasie nowych reguł. Samorządy mają nadzieję, że ewaluacja przepisów pozwoli na wyjaśnienie części z nich.

– Musimy mieć świadomość, że obowiązująca obecnie ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powstała nie w wyniku oceny potrzeb dochodowych jednostek samorządu terytorialnego, lecz poprzez dopasowanie wskaźników i mechanizmów do kwot, jakie budżet państwa chciał przekazać na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – przypomina Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Związku Powiatów Polskich.

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Uważa, że uzdrowienie sytuacji wymagałoby napisania ustawy od nowa, na co jednak szans nie ma. – Pozostając zatem w zakresie zmian realnych należy m.in. zlikwidować wyłączenie z kwoty dochodów stanowiących podstawę naliczenia środków dla jednostek samorządu terytorialnego przynajmniej części dochodów zwolnionych z opodatkowania, usunąć mechanizm kwoty kalkulacyjnej, który dalej zakotwicza obecny poziom dochodów w minionym stanie prawnym, czy poprawić błędów w przepisie przewidującym wsteczne przeliczenie potrzeb poszczególnych jednostek samorządu. Przede wszystkim oczkujemy jednak dochowania deklaracji ministra finansów z jesieni 2024 r. odnośnie prawidłowego wyliczenia kwoty potrzeb oświatowych.

Samorządy chciałyby bardziej przejrzystych i zrozumiałych przepisów

Samorządowcy podkreślają, że nowelizacja ustawy o dochodach JST to krok w dobrą stronę. – Główną bolączką jest to, że kwota kalkulacyjna jest za niska, nie pozwala na finansowanie wszystkich potrzeb, na realizację zadań publicznych realizowanych przez samorządy – mówi Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, sekretarz strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dodaje, że dynamika kosztów oraz wieloletnie zaniedbania finansowe są jednak większe niż to wynika z dodatkowych dochodów wynikających z reformy. – Dostaliśmy więcej pieniędzy, ale nie jest to kwota, która likwiduje wieloletnie zaniedbania – podkreśla ekspert. Jego zdaniem jest to ważny temat do rozmów choćby dlatego, iż niedługo zacznie się nowy okres programowania unijnego i dla rozwoju tak makro jak i lokalnego istotne jest, by samorządy mogły realizować inwestycje rozwojowe.

Marek Wójcik uważa, że system wprowadzony przez reformę wymaga doprecyzowania niektórych rozwiązań. Jednak najważniejszą zasadą, którą powinien spełniać, jest obiektywizm rozwiązań i sprawiedliwość. – W tym roku dzieje się tak, że dwa podobne, jeśli nie identyczne samorządy, są różnie traktowane przez system determinantów i wskaźników. Tak być nie powinno.

Znaczenie demografii dla finansów i zadań lokalnych

Damian Walczak, skarbnik gminy Krobia (w woj. wielkopolskim) przyznaje, że dla gminy rok budżetowy 2025 był pod względem wysokości dochodów najlepszy w historii, a jeszcze 2-3 lata wcześniej JST stała na krawędzi nadwyżki bieżącej i deficytu bieżącego. – Ograniczenie poziomu dotacji na rzecz zwiększonych udziałów w podatkach PIT i CIT jest również krokiem w dobrym kierunku. Jednak już teraz konieczne jest sprawdzanie, jak ten system działa i czy realizuje zamierzone cele, w tym cel główny, jakim jest stabilizacja finansów JST w dłuższym okresie – mówi skarbnik, który przygotował analizę dochodów samorządów z województwa wielkopolskiego w tym roku.

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– W kilkunastu gminach dochody są niższe niż w roku 2025. Niestety, niemal w całości dotyczy to małych samorządów (poniżej 10 tys. mieszkańców, niektóre 2,5 tys. mieszkańców), dla których spadek dochodów na poziomie 2,5-2,6 mln zł (20-30 proc.) przy ponad 10-proc. wzroście potrzeb publicznych, głównie oświatowych, od których nie można „uciec”, jest dramatyczny – dodaje. W niektórych gminach, w których dochody są wyższe niż rok wcześniej, wzrost liczony w proc. był niższy niż wzrost potrzeb finansowych wyliczonych przez Ministerstwo Finansów. – W gminach miejsko-wiejskich, takich jak Krobia, ten problem będzie narastał ze względu na galopujący spadek liczby mieszkańców, w tym dzieci i zmniejszone pieniądze na zadania oświatowe przy jednoczesnym utrzymywaniu się kosztów na funkcjonowanie szkół i przedszkoli na poziomie bardzo wysokim.

W tej gminie, tak jak w większości w Polsce równocześnie rosną wydatki na pomoc społeczną, związane przede wszystkim z opieką nad osobami starszymi. – W naszej gminie wydatki na domy pomocy społecznej (dopłaty do utrzymania osób będących mieszkańcami gminy) oraz usługi opiekuńcze w tym roku zbliżą się do 2 mln zł, a sześć lat temu było to niespełna 700 tys. zł. A przy szybko „starzejącym się społeczeństwie” problem ten będzie szybko narastał – mówi Damian Walczak.

Na pytanie, jakie zmiany w ustawie są potrzebne po półtora roku jej obowiązywania, odpowiada: – Chciałbym, by w potrzebach finansowych wskazać algorytm uwzględniający depopulację w mniejszych gminach, uprościć procedurę reorganizacji oświaty, stworzyć mechanizmy do tworzenia tzw. międzygminnych związków oświatowych na granicach gmin. Potrzeby finansowe powinny również w wyraźnym stopniu uwzględniać koszty samorządów związanych z dopłatami do DPS-ów czy poziom wydatków na usługi opiekuńcze.