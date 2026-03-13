Europejski Komitet Regionów sprzeciwia się centralizacji polityki spójności

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie propozycje dotyczące przyszłości polityki spójności przedstawia Komisja Europejska?

Czym uzasadniane są postulowane zmiany w budżecie Unii Europejskiej?

Jakie stanowisko prezentują w tej kwestii przedstawiciele regionów i państw członkowskich?

Jakie rozróżnienia oraz zależności w zarządzaniu funduszami są kluczowe dla debaty?

Kto odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu ostatecznej formy polityki spójności?

Pokazała to dobitnie debata na pierwszej, tegorocznej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, na której dyskutowano o Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2028–2034. Jej specjalnymi gośćmi byli Piotr Serafin, komisarz ds. budżetu i administracji publicznej oraz zwalczania nadużyć finansowych i Markus Töns, członek Bundestagu. Obecność tego drugiego była o tyle istotna, że Niemcy niezmiennie pozostają największym płatnikiem do wspólnego budżetu UE i ich głos będzie zapewne bardzo ważny, jeśli nie decydujący w wielu kwestiach.

Reklama Reklama

W Brukseli obecny był też m.in. Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, który potwierdził zdecydowane stanowisko Polski w zakresie utrzymania decentralizacji zarządzania środkami z polityki spójności w Polsce. Jest to zresztą wspólne stanowisko reprezentowanego przez niego resortu, jak i marszałków polskich województw. Nie dziwi ono o tyle, że decentralizacja w tym zakresie poszła w naszym kraju najdalej, choć ma też miejsce w innych dużych krajach UE. Jednak to w Polsce zarządy województw odpowiadają w aktualnym okresie unijnego programowania na lata 2021–2027 aż za 44 proc. pieniędzy z polityki spójności. Marszałkowie inwestują te pieniądze tak, jak w poprzednich latach, poprzez realizację regionalnych programów operacyjnych (choć ich nazewnictwo, w obecnym okresie się zmieniło), które są wdrażane na obszarze poszczególnych województw.

Wspólna konferencja

Jeszcze przed sesją plenarną Komitetu Regionów (KR) Jacek Karnowski wziął udział w specjalnej konferencji prasowej wraz z Katą Tüttő, przewodniczącą KR, Sari Rautio, radną fińskiego miasta Hämeenlinna, która w ramach prac Komitetu Regionów przygotowała opinię w sprawie kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) oraz Olgierdem Geblewiczem, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego i prezesem zarządu Związku Województw RP. Ta czwórka polityków samorządowych (Karnowski przed objęciem funkcji wiceministra był wieloletnim prezydentem Sopotu) przedstawiła szereg argumentów za utrzymaniem status quo w systemie zarządzania polityką spójności (o czym więcej w poniższym linku).