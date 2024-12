Samorządy chcą rozmawiać z rządem o edukacji

Czy samorządy będą likwidowały wiejskie szkoły?

Marek Wójcik przypomina, że ok 400 samorządów chciałoby zmodyfikować sieć szkół na swoim terenie.

Mieszkańcy małych miejscowości czy niewielkich gmin obawiają się, że pod pojęciem „modyfikacja” może się kryć likwidacja placówek. MEN w odpowiedzi na interpelację Agnieszki Kłopotek, posłanki PSL, która obawia się likwidacji małych wiejskich szkół, przyznał, że „zmiany demograficzne są wyzwaniem, które stoi zarówno przed całym krajem, jak i poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Według systemu informacji oświatowej, prawie 25 proc. samorządowych szkół podstawowych to szkoły, w których uczy się nie więcej niż do 96 uczniów”.

Henryk Kiepura, wiceminister edukacji odpowiedział, że MEN pracuje nad nowymi rozwiązaniami związanymi z funkcjonowaniem szkół na poziomie podstawowym. „Głównym celem przygotowywanych propozycji jest wsparcie małych wspólnot samorządowych w obliczu postępujących niekorzystnych zmian demograficznych, w tym ochrona małych szkół stanowiących, szczególnie na terenach wiejskich, centrum życia społeczno-kulturalnego” - wyjaśnił. Dodał też, że resort chce rozstrzygać również kwestie dotyczące współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organami nadzoru pedagogicznego.

Jakie uprawnienia pomogą samorządom w zajmowaniu się oświatą?

Marek Wójcik tłumaczy, ze niektóre rozwiązania, które są potrzebne samorządom, nie wymagają dodatkowych pieniędzy i nie oznaczają likwidacji szkół. – W tej chwili możemy mieć dwie filie szkoły, w gminach rozwiązaniem może być zwiększenie ich liczby, zarządzanie nimi przez jednego dyrektora, czy zamiana szkoły z klasami 1-8 na 1-6 czy 1-3. Różne samorządy „dokładają” do oświaty od 30 proc. do 50 proc. wszystkich kosztów. Korporacje samorządowe postulują przywrócenie samorządom kompetencji które posiadały i zastanowienie się nad nowymi, które umożliwiłyby efektywne zarządzanie oświatą. Samorząd nie może zdecydować o sieci szkół na swoim terenie. Bez zgody kuratora oświaty nie może ani zmienić siedziby placówki, ani jej połączyć, ani zlikwidować. Ponadto to kurator dokonuje oceny pracy dyrektorów szkół, choć powinna to być kompetencja prezydenta, burmistrza czy wójta. Niekiedy potrzebne są rozwiązania logistyczne np. wykorzystanie części budynków szkolnych na bibliotekę gminną - mówi.