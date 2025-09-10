Takie wyniki przynosi analiza Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST). Beniamin Rozczyński z zespołu ds. badań i analiz samorządowych NIST, przeanalizował orzecznictwo sądów powszechnych (wyroków zamieszczonych w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych) dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w latach 2011-2025. W tym czasie sądy wydały 221 orzeczeń, w tym 44 sprawy, w których samorządy wnioskowały o odszkodowania za niedostateczne dotacje na realizację zadań zleconych.

Autorzy opracowania podkreślają, że choć orzecznictwo sądów powszechnych jest dla jednostek samorządów terytorialnych w zdecydowanej większości korzystne, problem systemowy pozostaje nierozwiązany i nadal powoduje poważne obciążenia dla gmin, powiatów i województw.

Jakie samorządy składają pozwy?

Najczęściej pozwy wnosiły gminy (20 pozwów). Powiaty wniosły 9 pozwów, a województwa – 12. Najwięcej pozwów dotyczyło zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami (w zakresie wywłaszczenia nieruchomości) oraz spraw stanu cywilnego (funkcjonowania urzędów stanu cywilnego i realizowanych przez nie zadań, np. dokonywania zmiany imienia i nazwiska). Pozwy powiatów dotyczyły prawa o ruchu drogowym, a województw także prawa wodnego czy ruchu turystycznego.

Samorządy wygrały w 80 proc. postępowań, choć wysokość zasądzanych kwot nie zawsze odpowiada ich oczekiwaniom. Średnia kwota, która została zasądzona przez sądy powszechne, wyniosła: dla gminy – 1,53 mln zł (średnia roszczenia: 2,11 mln zł); powiatu – 0,34 mln zł (średnia roszczenia: 0,50 mln zł); województwa - 0,51 mln zł (średnia roszczenia: 0,53 mln zł).