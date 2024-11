Oświata wchłania samorządowe pieniądze jak gąbka

Na przykład samorząd bydgoski zaplanował w przyszłym roku 1,2 mld zł na oświatę, w tym ze środków własnych podobną kwotę jak w tym roku, czyli około 300 mln zł. Jest to nowość, bo w ciągu ostatnich lat wkład własny samorządu systematycznie rósł. – Jest to krok do przodu, bo w przyszłym roku pieniądze z budżetu centralnego – w niewielkim stopniu, ale jednak – będą przeznaczane także na edukację przedszkolną – mówi Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy i przewodnicząca Komisji Unii Metropolii Polskich ds. edukacji.

Podkreśla, że dla samorządów ważne jest to, by pieniądze, które do niedawna były nazwane subwencją, a teraz są potrzebami oświatowymi, były w kwocie odpowiadającej rzeczywistym wydatkom na oświatę.

Różne samorządy „dokładają” do oświaty od 30 proc. do 50 proc. wszystkich kosztów. – Wiemy, że to trudne zadanie i niemożliwe do przeprowadzenia od zaraz, ale samorządy liczą na zmiany od 2026 r. I chciałyby móc przeznaczać większe fundusze na realizację innych usług publicznych, np. na kulturę, sport, transport, a nie zwiększać jedynie wydatki oświatowe – dodaje samorządowczyni. Według niej wadą obecnego systemu oświaty jest ograniczenie swobody samorządu – za czasów poprzedniego rządu wprowadzono wiele decyzji zwiększających centralizację. – To są kompetencje, które samorządom odebrano: samorząd nie może zdecydować o sieci szkół na swoim terenie. Bez zgody kuratora oświaty nie może ani zmienić siedziby placówki, ani jej połączyć, ani zlikwidować. Ponadto to kurator dokonuje oceny pracy dyrektorów szkół, choć powinna to być kompetencja prezydenta, burmistrza czy wójta – wymienia Iwona Waszkiewicz. I ona, i inni samorządowcy, czekają na kolejne rozmowy z resortem edukacji (mają się odbyć w połowie grudnia), by móc przygotować zmiany organizacyjne w systemie z założeniem, że zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego.

Czy wynagrodzenia nauczycieli będą finansowane przez rząd?

Małgorzata Tabaszewska z krakowskiego ratusza przypomina kolejne samorządowe postulaty: dotyczące możliwości prowadzenia zajęć indywidualnych w małych grupach czy zatrudnienia w bibliotece szkolnej osoby, która ma kompetencje, a nie ma wykształcenia pedagogicznego.