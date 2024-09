Powódź w Polsce: Miasta nie uniosą kosztów odbudowy same. Kto im pomoże?

Po części rząd już odpowiedział na te postulaty. – Pracujemy ze stroną samorządową, aby 738 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczyć na pomoc samorządom z terenów dotkniętych powodzią – podkreślał Andrzej Domański, minister finansów, podczas posiedzenia Sejmu.

Minister Domański zaznaczył również, że jeśli chodzi o środki europejskie, rząd oczekuje pełnej elastyczności. – Te środki muszą szybko trafić do samorządów i dla mnie bardzo istotne jest to, iż mówimy tu o pełnym prefinansowaniu oraz o braku wkładu własnego. To powinno umożliwić samorządom efektywne, szybkie wydawanie środków na niezbędne cele – przekonywał. Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki, były prezydent Sopotu, dodał, że te tematy będą w szczególności podnoszone w rozmowach z Komisją Europejską.

Powódź w Polsce: Na zalanych terenach odbudowa może wyprzeć inwestycje

Przypomnijmy, że Bruksela zgodziła się, by Polska, w związku z powodzią, mogła wykorzystać 5 mld euro z funduszy spójności. A premier Donald Tusk ocenia, że dotychczas udało się zmobilizować 23 mld zł, łącznie ze środkami unijnymi, na usuwanie skutków katastrofy i odbudowę. Czy to wystarczy?

– Trudno to dziś ocenić. Z jednej strony wydaje się, że 23 mld zł to więcej niż dotychczas oszacowana skala zniszczeń – mówi Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich. – Z drugiej strony do samorządów trafi tylko część tych kwot, a ostateczne straty mogą być znacząco większe niż obecne szacunki – dodaje.

Jako przykład podaje meldunki z Wrocławia, który na szczęście nie został zalany i nie ma widocznych gołym okiem uszkodzeń w miejskiej infrastrukturze. Ale okazuje się, że skażona woda dotarła do ujęć wody pitnej. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, informuje, że na pilne ich uzdatnienie potrzeba 120 mln zł.