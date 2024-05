Pięć chorób fiskalnych polskich samorządów

Drugim problemem, który musi być rozwiązany centralnie jest zmniejszenie się dochodów własnych przez wprowadzenie ulg w podatku PIT oraz Program Polski Ład. Unia Metropolii Polskich oszacowała, że samorządy tylko w latach 2021-2023 nie otrzymały z udziałów w PIT 42 mld zł, co daje 21 mld zł po uwzględnieniu rekompensat z budżetu państwa. 12,1 mld zł to ubytek w dochodach budżetowych największych miast zrzeszonych w UMP, z czego 8,2 mld zł po uwzględnieniu rekompensat.

Udział w VAT jako sposób na trwałe dochody

Alicja Sekuła uważa, że dobrym pomysłem jest uwzględnienie JST przy podziale podatku VAT. Jako przykład podaje Hiszpanię, która tak jak Polska ma trójszczeblowy samorząd, jednak uzyskuje on dochody z udziału w podatku VAT.

– Podatek, który dziś w Polsce wynosi zazwyczaj 12 proc., można podzielić na dwie składowe. Część, np. 8 proc. podatku zasila budżet państwa, a 4 proc. budżet samorządowy. Taki podział pozwala na to, aby rząd wprowadzał ulgi – tylko dla swojej części, a samorząd sam mógłby zarządzać swoją częścią i też wprowadzać ewentualne ulgi, aby rywalizować z innymi samorządami o mieszkańców. – proponuje.

Są też bolączki systemu finansowego samorządów, które same za nie odpowiadają i same powinny naprawić. To przekraczanie limitów wydatków i wyprowadzanie długów poza budżet gminy lub przekazywanie go do spółek komunalnych. Dzieje się to w ten sposób, że to spółki komunalne zaciągają kredyt na realizację swojej działalności, która de facto dotyczy realizacji zadań publicznych. Taki kredyt nie jest wliczany do zadłużenia gminy.

Piątym kłopotem wskazanym przez ekonomistkę są kłopoty z rozliczaniem dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe. – W sytuacji, gdy właściciel niepublicznego przedszkola zostaje ukarany, nie blokuje mu to możliwości złożenia wniosku o kolejną dotację. Wystarczy, by spełniał wymogi formalne. Mamy przypadki, gdy właściciel przedszkola jest corocznie karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z powodu niewłaściwego wydatkowania dotacji, a mimo to dalej wnioskuje o pieniądze publiczne na swoje przedszkole i nie ma narzędzi prawnych, aby jej nie przyznać. To jest ewidentna szkoda dla finansów publicznych – tłumaczy ekonomistka.