Stare ubrania oddaj do mobilnego PSZOK-u. Więcej takich punktów w miastach

Samochody stają w różnych częściach miasta na parkingach przy urzędach dzielnic, czy pętlach autobusowych. - Zużyte ubrania i wyroby tekstylne, które nie nadają się do dalszego użytku, będą odpowiednio przetworzone, co przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska - zapowiada stołeczny ratusz.

Warszawa nie jest jedyna. Mobilny PSZOK uruchomiły też Siemianowice Śląskie. Zbiórki organizowane są co sobotę w jednej z pięciu lokalizacji w godzinach od 9 do 14.

Pierwsza odbyła się na parkingu przy urzędzie miasta przy ul. Michałkowickiej. W najbliższą sobotę 8 marca, mobilny PSZOK stanie na parkingu przy ul. Wróblewskiego 26a.

– W ramach zbiórki tekstyliów i odzieży odbierane są między innymi: koce, poduszki, pościel, firany, obrusy, torebki, buty, ubrania, bielizna. Przyniesione tekstylia oraz odzież powinny być zapakowane do worków – podkreśla Iwona Robak-Charchan, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej siemianowickiego magistratu.

Dzięki mobilnym PSZOK mieszkańcy wyrzucą niepotrzebnych tekstyliów do odpadów zmieszanych?

W Siemianowicach Śląskich mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów wyjeżdżają na ulice miasta już od kilku lat. Mieszkańcy mogą w nich oddać tzw. e-śmieci, czyli: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz stare opony.

- Ten system mobilnych PSZOK sprawdza się do tej pory w naszym mieście i dlatego rozszerzamy zakres jego działania. Liczymy, że dzięki temu mieszkańcy nie będą wyrzucać niepotrzebnych tekstyliów do odpadów zmieszanych, co jest nielegalne, gdyż każdego z nas obowiązują przepisy segregacji odpadów – przypomina Alina Kucharzewska, rzeczniczka Urzędu Miasta.