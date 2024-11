Samorządy walczą ze smogiem. Jakie dotacje na wymianę starych pieców

Dotacja wynosi połowę poniesionych, udokumentowanych kosztów kwalifikowanych i przysługuje na wymianę pracujących systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel, drewno), które stanowią trwałe wyposażenie budynku lub lokalu i są jedynym źródłem ogrzewania.

Własny program wsparcia mają też Kielce. Z miejskiej dotacji można sfinansować zakup i montaż nowego źródła ciepła. Maksymalna kwota dopłat wynosi do 40 tys. zł przy podłączeniu do sieci ciepłowniczej, w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego.

Do wymiany starych pieców dopłaca też rząd w ramach programu Czyste Powietrze

Trwa walka o czyste powietrze w Łodzi. Tegoroczna akcja wymiany kopciuchów cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Do końca listopada zostanie wymienionych ponad 400 starych pieców.

W Łodzi dofinansowanie jest przyznawane w ramach Miejskiego Programu Dotacyjnego, który skierowany jest do pojedynczych mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorców zajmujących budynek wielorodzinny. Dotacja wynosi do 9 tys. zł na mieszkanie lub 50 tys. zł w przypadku wspólnoty mieszkaniowej. Kolejna edycja miejskiego programu dotacyjnego i nabór wniosków rozpocznie się na początku przyszłego roku.

Poza tym właściciele mieszkań czy domów mogą skorzystać z dotacji z budżetu państwa. W ramach programu „Czyste Powietrze” mogą oni dostać nawet do 135 tys. zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją. Albo do 99 tys. w podwyższonym i do 66 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania. A dodatkowo do 1,2 tys. zł na audyt energetyczny.