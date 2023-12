Segregacja śmieci nawet na ulicy. Samorządy kupują nowe kosze

Czytaj więcej Ekologia Światowy Dzień Sprzątania nad Wisłą W sobotę 16 września na warszawskiej plaży Poniatówka odbędzie się wielka akcja sprzątania nad Wisłą. To finał cyklicznych akcji sprzątania nadwiślańskich plaż oraz tegorocznej edycji World Cleanup Day.

Zarząd Oczyszczania Miasta ustawia kosze tam, gdzie są potrzebne. Lokalizacje ustalają zarówno pracownicy jednostki, jak i sami mieszkańcy, którzy konkretne zapotrzebowanie zgłaszali na miejską infolinię 19115 lub w ramach budżetu obywatelskiego.

Nowe pojemniki pojawiły się łącznie w 10 dzielnicach, najwięcej w Śródmieściu (81), na Mokotowie (79) i Ochocie (60).

W nowe kosze – w ramach projektów z budżetu obywatelskiego oraz własnych działań – zainwestowały w tym roku także niektóre stołeczne dzielnice. Z większej liczby pojemników będą mogli skorzystać m.in. mieszkańcy Bemowa, Śródmieścia, Ursusa, Wawra czy Wilanowa. To łącznie ponad 100 śmietników.

Pojemniki do segregacji śmieci w Łodzi

Z kolei łodzianie doczekali się 550 nowych koszy ulicznych. I to nie byle jakich. Są to pojemniki do segregacji. W nowych koszach jest miejsce na segregację szkła, plastiku i metalu, papieru oraz odpadów zmieszanych.

– Dzięki temu mieszkańcy Łodzi będą mogli segregować śmieci nie tylko w swoich domach, ale i na łódzkich ulicach. Dodatkowo takie rozwiązanie pozwoli miejskim służbom sprawniej oddzielać odpady, które później trafią recyklingu – przekazało biuro prasowe łódzkiego Urzędu Miasta.