„Niemy świadek historii”, „brama do lasu”, „piastunka”, „zaokienna firanka” – to kilka sformułowań, którymi mieszkańcy określają drzewa zgłoszone do konkursu na Warszawskie Drzewo Roku. W tegorocznej rywalizacji o tytuł zwycięzcy walczy 13 drzew reprezentujących 8 różnych gatunków. Wśród kandydatów są kilkusetletnie pomniki przyrody i drzewa dużo młodsze. Część z nich rośnie przy ulicach, ale w plebiscycie walczą też okazy, które można podziwiać w lesie, parku, między blokami a nawet tuż przy ścianie jednej ze stołecznych kamienic. Każde z nich ma swoją unikalną historię, którą warto poznać – niezależnie od tego, czy to samosiejka rosnąca w centrum miasta czy drzewo posadzone i pielęgnowane przez mieszkańców pobliskiego podwórka.

Poznaj ciekawe historie warszawskich drzew

„Różowymi kwiatami nagradza za miłość, a nie ma takich, którzy jej nie kochają. Czyste piękno kwitnącej wiśni wymazuje wszystkie mroczne chwile pory zimowej” – można przeczytać w opisie zgłoszonej do plebiscytu wiśni piłkowanej ‘Kanzan”, która rośnie na Mokotowie. Z kolei o dębie szypułkowym z Żoliborza internauci dowiedzą się, że: „to bajkowe, majestatyczne drzewo, które w zależności od pory dnia zmienia swój wygląd. Rano jest łagodne, dostojne. W południe daje cień. Podczas zachodu słońca brakuje jedynie skrzatów chowających się w jego koronie”.

„Każdy miłorząb warszawski zasługuje na miano stołecznego drzewa roku, jednak ten jest wyjątkowo piękny” – zachęca do głosowania autorka opisu miłorzębu dwuklapowego z Ochoty. A mieszkaniec, który zgłosił do plebiscytu topolę czarną z Bielan, tak opisuje to drzewo: „W dzisiejszych czasach, gdy coraz częściej doświadczamy skutków katastrofy ekologiczno-klimatycznej, każde duże drzewo w mieście jest na wagę złota. „Piastunka” jest godną przedstawicielką warszawskich, miejskich topoli, bez których niejedna stołeczna ulica i park straciłyby wiele ze swego zielonego charakteru.”

Wszystkie opisy kandydatów do tegorocznego konkursu można znaleźć w formularzu do głosowania, który znajduje się na stronie zzw.waw.pl/drzeworoku.