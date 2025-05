Wiosna ze sztuką: od Abakanowicz do Jeffa Koonsa

Zamki Królewskie w Krakowie i w Warszawie zapraszają nie tylko na stałe ekspozycje, ale też czasowe. Wawel w renesansowych Ogrodach Królewskich prezentuje rzeźby Magdaleny Abakanowicz. Jej Figury i Ptaki w tym otoczeniu potwierdzają, że sztuka współczesna znakomicie nawiązuje dialog z historyczną rezydencją. Spacer wśród plenerowych rzeźb po ogrodzie z widokiem na cały Kraków należy do niezapomnianych przeżyć (wystawa czynna do 28 września).

Z kolei wystawa „Wizje Saskie” (czynna do 20 lipca) na Zamku Królewskim w Warszawie przenosi nas w czasy Augusta II Mocnego i Augusta III, pokazując zrealizowane i niezrealizowane projekty rozbudowy rezydencji w XVII/XVIII wieku. Wiele z nich jest nie tylko świadectwem splendoru dworskiego, ale także pomogło w powojennej odbudowie Zamku, m.in. fasady od strony Wisły i Sali Senatorskiej.

W Pawilonie Czterech Kopuł, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, do 24 sierpnia trwa wystawa „Fenomenalny. Zdzisław Beksiński”, prezentująca mniej znaną stronę twórczości wybitnego artysty. Przypomina, że był nie tylko twórcą mrocznych obrazów, ale również pionierem eksperymentalnej fotografii. Jak mówił: „Nie mógłbym robić klasycznej fotografii. Moje zdjęcia to była od początku do końca kreacja i to kreacja plastyczna”.

Beksiński zajmował się fotografią na przełomie lat 50. i 60. Interesował go pejzaż i portret (w tym autoportrety), w których sięgał po nowe formy wyrazu poprzez odkształcenia, multiplikację, rozmycia, grę światła i kadrów.