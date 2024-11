Ponad 660 firm inwestuje na Dolnym Śląsku w R&D. Trzecie miejsce w kraju

Dla rozwoju miasta i regionu ważne jest ro, iż struktura branżowa sektora R&D jest zróżnicowana, co stanowi jeden z głównych atutów miasta. Ponad połowa (51 proc.) firm koncentruje się na inżynierii i produkcji, 37 proc. przedsiębiorstw działa w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 16 proc. specjalizuje się w zagadnieniach związanych z chemią i materiałami i po 9 proc.: energetyką i logistyką. Udział medycyny i farmacji zajmuje 8 proc., a biotechnologii – 7 proc.



- Inwestycje w badania i rozwój w krótkiej perspektywie przyciągają utalentowanych pracowników spoza regionu, oferują absolwentom lokalnych uczelni unikalne możliwości rozwoju zawodowego. Długoterminowo, intensywne lokowanie kapitału w R&D może wytworzyć na Dolnym Śląsku innowacyjny ekosystem. Będzie on wspierał nie tylko największe lokalne inwestycje, ale także podniesie innowacyjność i konkurencyjność firm oraz start-upów w całym regionie – uważa Grzegorz Wołodko, Vice President, Head of GDC Application Business Line, Capgemini Polska.

Regionalna potęga start-upowa

Większość firm współpracuje z uczelniami wrocławskimi (a jest ich 30). Ponad połowa oferuje staże studentom, co trzecie przedsiębiorstwo prowadzi wspólne projekty badawcze z uczelniami. Studenci mają dostęp do licznych programów stażowych i praktyk.



Wydatki firm w regionie na badania i rozwój w latach 2014-2022 wzrosły prawie czterokrotnie. To policzalny dowód, że przedsiębiorstwa we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym przechodzą metamorfozę: z opierających się na taniej sile roboczej, na opierające swoją działalność w regionie na inwestycjach w innowacje – uważają władze miasta.



- Upraszczając: gospodarka w ujęciu międzynarodowym opiera się na dwóch priorytetach: innowacyjności i/lub kosztach produkcji. W latach 90. do Polski międzynarodowe koncerny przychodziły kuszone niskimi kosztami produkcji. To, co płacono pracownikom, stanowiło około 10-20 proc. tego, co w Europie Zachodniej. Ale polskie PKB i polskie pensje idą do góry. Już nie „taniość” jest magnesem. Dlatego oczkiem w głowie jest, by firmy tworzyły swoje centra badawczo rozwojowe. To jest faktycznym miernikiem atrakcyjności regionu i siły gospodarki. Centrum Badawczo-Rozwojowego nie zamkniesz, bo gdzie indziej jest taniej – mówi Jacek Sutryk, prezydent miasta.