Ceny w Zakopanem nie były w tym sezonie wyższe niż rok wcześniej

Zachęca do odwiedzin Zakopanego, Podhala i Tatr po sezonie. – Pogodę mamy obecnie piękną. Jest ciepło, śnieg w górach się dość szybko topi, poprawiają się więc warunki do wycieczek górskich. Każdy, kto z Zakopanem ma związki sentymentalne i bywa tutaj, wie, że jest to jeden z najpiękniejszych momentów w roku do odwiedzin, bo miasto jest puste i ciche, a na szlakach nie ma tłoku – przekonuje Tymoteusz Mróz.

Jak wyglądał sezon zimowy 2024/2025 w Karkonoszach

– Dzięki rozmowom z naszymi przedsiębiorcami, szczególnie tymi większymi, mamy informacje, że sezon zimowy u nas należał do udanych – mówi nam Sabina Bugaj, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji w Szczyrku. – Warunki śniegowe były dosyć dobre, choć naturalnego śniegu nie było dużo. Ośrodki narciarskie w górach stanęły na wysokości zadania. Dobrze przygotowały trasy. Od niepamiętnych czasów praktycznie 95 proc. tras było otwartych. A że mamy najwięcej tras ze wszystkich polskich górskich miejscowości, to można się było najeździć. Na stokach nie było tłoku – dodaje.

Wskazuje, że w Szczyrku i okolicach cały czas poprawia się infrastruktura narciarska. Rośnie liczba zbiorników wodnych potrzebnych do naśnieżania tras, przybywa ratraków i sprzętu potrzebnego do ich utrzymania. Mocno rozbudowuje się też baza turystyczna. – Od zeszłego roku mamy w Szczyrku hotel Mercure, a w nim 447 pokoi i ogólnodostępny aquapark. To ogromny obiekt, zwłaszcza zważywszy na to, że nasze miasto liczy na co dzień 5600 mieszkańców. A przecież mamy i inne duże hotele, także cieszące się dużym zainteresowaniem, oferujące baseny i SPA, jak chociażby Aries, do tego potężną bazę apartamentów, pensjonatów, domków i miejsc noclegowych. Każdy znajdzie coś na swoją kieszeń – mówi Sabina Bugaj.

Zauważa, że dłuższe pobyty to obecnie rzadkość. – Tydzień to maksymalny okres. Przeważają przyjazdy kilkudniowe. Wiele zależy od pogody. Zmiany klimatyczne robią swoje. Coraz częściej czekamy na odpowiednie warunki pogodowe. Coraz częściej też turysta zimowy nie przyjeżdża już tylko na narty, sięga za to po ofertę towarzyszącą – mówi Sabina Bugaj.

Zwraca uwagę na ogromną od dwóch lat liczbę turystów z Czech. – Im się tu bardzo podoba. Cenowo też wypadamy dla nich korzystnie. Dodatkowo spora ich część robi zakupy w Bielsku-Białej – mówi dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji.