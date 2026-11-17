Z tego artykułu dowiesz się: Jakie konkretne środki bezpieczeństwa wdrażają polskie miasta po ataku w Krakowie.

Od jakich barier fizycznych po wzmożone patrole – co ma chronić uczestników jarmarków.

W jaki sposób samorządy i służby współpracują przy planowaniu ochrony imprez masowych.

Jak ostatnie wydarzenia trwale zmieniają standardy bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

– W obliczu tak dramatycznych wydarzeń szczególnie ważne są solidarność, odpowiedzialność i wzajemna troska – mówi Michał Czerski, prezes IMAGO Centrum Sztuki Ludowej, które organizuje kiermasz bożonarodzeniowy na Małym Rynku w Krakowie. Wystartuje on 30 listopada i potrwa do 3 stycznia.

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Na początku listopada ruszył montaż infrastruktury jarmarku bożonarodzeniowego w Gdańsku. Przygotowania przebiegają zgodnie z planem, a podczas wydarzenia – podobnie jak w poprzednich latach – zostaną zastosowane fizyczne bariery oraz ograniczenia wjazdu pojazdów w rejon imprezy.

Sposób zabezpieczenia jest przygotowywany we współpracy ze służbami, z uwzględnieniem specyfiki miejsca, spodziewanej liczby uczestników oraz doświadczeń z organizacji podobnych wydarzeń w innych europejskich miastach.

Bariery, patrole i kontrole

Jarmark bożonarodzeniowy w Łodzi jest zaplanowany od 28 listopada. Miasto podjęło działania na rzecz bezpieczeństwa już na długo przed wydarzeniami w Krakowie. Na reprezentacyjnej ulicy Piotrkowskiej zamontowano słupki bezpieczeństwa, uniemożliwiające wjazd pojazdów nieuprawnionych. W mieście działają wzmożone patrole policji i straży miejskiej – około 100 strażników patroluje centrum pieszo, radiowozami i konno.

Również Poznań nie przewiduje odwołania planowanych jarmarków bożonarodzeniowych. Sposób zabezpieczenia wydarzeń będzie uwzględniał ich charakter, lokalizację, przewidywaną liczbę uczestników oraz aktualną ocenę zagrożeń.

– Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zabezpieczenia fizyczne i architektoniczne, organizację wejść i ciągów komunikacyjnych, możliwość ograniczenia nieuprawnionego wjazdu pojazdów oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad przestrzenią wydarzeń – zapowiada Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania.

W Krakowie już na dojazdach do Rynku Głównego i Małego Rynku ustawiono łącznie 25 tymczasowych betonowych barier, które mają ograniczać możliwość nieuprawnionego wjazdu samochodów na oba place.

Władze miasta zapowiedziały również wzmocnienie działań patrolowych policji i Straży Miejskiej w centrum. Organizator kiermaszu rozszerzy monitoring i dostosuje organizację ochrony do ustaleń ze służbami. Wystawcy otrzymają instrukcje bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące obowiązujących zasad wjazdu i zaopatrzenia stoisk.

Miasta wzmacniają zabezpieczenia

We Wrocławiu już w 2025 roku w rejonie Rynku zamontowano betonowe zapory ograniczające możliwość wjazdu pojazdów do przestrzeni pieszych. Obecnie jest ich blisko 80.

– Po wydarzeniach w Krakowie zdecydowaliśmy o zakupie kolejnych kilkudziesięciu betonowych zapór oraz dodatkowych barier mobilnych. Nowe zabezpieczenia mają być dostępne jeszcze przed rozpoczęciem jarmarku bożonarodzeniowego – mówi Tomasz Sikora z wrocławskiego ratusza.

Miasto wprowadziło również całodobową kontrolę wybranych wjazdów na Rynek, obejmującą także pojazdy realizujące dostawy. Zwiększono obecność patroli policji i Straży Miejskiej w centrum.

Przy zabezpieczaniu wydarzeń możliwe będzie także wykorzystanie dużych pojazdów miejskich służb i spółek do czasowego ograniczania wjazdu samochodów. Szczegółowe rozmieszczenie zabezpieczeń i procedury kontroli pozostają informacjami operacyjnymi i nie są ujawniane publicznie ze względów bezpieczeństwa.

Z kolei w Bydgoszczy wstawiane są dodatkowe zapory uniemożliwiające wtargnięcie aut na teren wydarzenia. – Bierzemy pod uwagę możliwość ustawienia dodatkowych barier chroniących uczestników tegorocznego jarmarku. Prowadzimy w tym zakresie pierwsze uzgodnienia. Celem jest zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa – zapowiada Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy.