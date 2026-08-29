Nie zawsze oznacza to opóźnienia. – Żadne remonty nie „przeciągają się”, bo wszystkie są realizowane zgodnie z planem i terminowo. W zdecydowanej większości prace obejmują więcej niż tylko wymianę nawierzchni jezdni – także wymianę podbudowy, krawężników, przebudowę chodników – stąd czas ich realizacji jest dłuższy i wykracza poza wakacje – wyjaśnia Maciej Dziubiński z warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich.

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Latem remontują pełną parą, by jak najmniej pracy zostało na później

Lipiec i sierpień to wakacyjny sezon remontowy. Drogowcy zawsze planują na ten okres najwięcej prac. Od remontów do przebudowy wielu ulic czy chodników dla kierowców, pieszych oraz rowerzystów. Właśnie w czasie wakacji w Warszawie zakończono między innymi prace w Alejach Jerozolimskich, na ulicach Spalinowej, Wólczyńskiej i Połczyńskiej oraz na ulicy Przyczółkowej, gdzie odtworzono jezdnię po pracach MPWiK. Zakończył się także remont zachodniej jezdni Wybrzeża Kościuszkowskiego. Na ulicy Egejskiej trwa jeszcze odtwarzanie progów. Do końca sierpnia zaplanowano zakończenie prac między innymi na ulicy Zakole, ulicy Krajewskiego, zachodniej jezdni Wybrzeża Gdyńskiego, pierwszego etapu remontu ulicy Szaserów oraz prac w rejonie skrzyżowania alei Jana Pawła II z aleją „Solidarności”.

W pierwszym półroczu Łódź prowadziła prace na 30 ulicach. Największy front robót zaplanowano na wakacje. Zakończono wymianę nawierzchni na ulicy Okólnej oraz remont torowiska na rondzie Lotników Lwowskich i na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki ze Struga. Jeszcze w sierpniu zaplanowano prace na alei Palki i ulicy Pabianickiej. – Wykonujemy zarówno szybkie wakacyjne remonty dróg i torowisk, jak też rozpoczęliśmy długotrwałe inwestycje, aby latem wykonać najtrudniejsze etapy prac – mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Jak dodaje, łącznie do końca wakacji Łódzkie Inwestycje zakończą prace na 41 ulicach w całym mieście.

Andrzejewski podkreśla, że celem jest pozostawienie na jesień jak najmniejszej liczby realizacji. Większe przebudowy będą jednak kontynuowane po rozpoczęciu roku szkolnego.

Pogoda czasem krzyżuje plany drogowców

Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie dysponuje informacją o długości ulic, które latem przechodziły (i wciąż przechodzą) remont. – Takie zestawienie będzie wykonywane dopiero po zakończeniu prac, przy okazji odbiorów – przekazał Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Według krakowskiego ZDM, do tej pory remonty objęły około 5 kilometrów ulic oraz 1,4 kilometra chodników.

W Poznaniu latem remontowano lub nadal remontuje się nawierzchnie m.in. ulic Andrzejewskiego, Browarnej, Zeylanda, Szelągowskiej, Krokusowej, Ostrowskiej i Warszawskiej. W połowie sierpnia rozpoczęła się także naprawa nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej. – Zakładamy, że prace zaplanowane na okres wakacyjny zakończą się najpóźniej w pierwszych dniach września – informuje Bartosz Szczepaniak z poznańskiego ZDM. I dodaje, że terminy mogą ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Z kolei we Wrocławiu wakacyjny program obejmuje zarówno szybkie remonty nawierzchni, jak i duże inwestycje. W lipcu rozpoczęła się rozbudowa ulicy Kminkowej. Na około 300-metrowym odcinku jezdnia zostanie poszerzona i wzmocniona, powstanie chodnik, odwodnienie i oświetlenie. Posadzonych zostanie 40 drzew. Koszt inwestycji to niemal 3 mln zł. Ale część prac dopiero się rozpoczyna. I tak 21 sierpnia ruszyła rozbudowa ulicy Chrzanowskiego. Przebudowa obejmie blisko 650 metrów drogi, nowe chodniki i infrastrukturę podziemną. Inwestycja potrwa do pierwszego kwartału 2027 r., a jej koszt przekracza 11 mln zł.

Czasem przetargi wpływają na wydłużenie terminów

W Warszawie na wrzesień zaplanowano natomiast pierwszy etap remontu ulicy Kościuszki, prace w alei Stanów Zjednoczonych, wschodnią jezdnię Wybrzeża Kościuszkowskiego oraz wschodnią jezdnię Wybrzeża Gdyńskiego. Nadal prowadzone są także roboty na alei Sztandarów, ulicach Szwoleżerów, Madalińskiego i Jagiellońskiej, a także na rondzie Wiatraczna i w rejonie Nowego Zjazdu. – Żadne remonty nie „przeciągają się”, bo wszystkie są realizowane zgodnie z planem i terminowo – zaznacza Maciej Dziubiński, rzecznik ZDM w Warszawie.

We Wrocławiu jesienią mają zakończyć się między innymi prace przy drodze rowerowej wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok oraz roboty na Wojszycach. Powstanie tam ciąg pieszo-rowerowy z oświetleniem, ławkami, 49 drzewami i około 150 krzewami. – To ważne codzienne skróty dla mieszkańców, rodziców z wózkami i dzieci – podkreślają przedstawiciele miasta. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) prowadzi również remonty w ramach programu „Wrocław na Dobrej Drodze”. Prace trwają między innymi na alei Wiśniowej, Szybowcowej, Redyckiej, Rdestowej, Ignuta i Klecińskiej. Na alei Wiśniowej remontowane są jezdnie w obu kierunkach na odcinku około 2 kilometrów, a na Szybowcowej nowa nawierzchnia pojawia się na około 650 metrach.

Duży zakres robót zaplanowano na ulicy Dembowskiego. Na odcinku długości 1200 metrów wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i ciągu pieszo-rowerowego. Łącznie to ponad 20 tys. metrów kwadratowych nowej nawierzchni. – Tak duży zakres prac będzie podzielony na etapy – mówi Damian Kret, rzecznik prasowy ZDiUM. – W pierwszej kolejności ekipy zajmą się odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym. Prace na jezdni rozpoczną się później.

Nie wszystkie remonty udało się rozpocząć zgodnie z pierwotnym planem. Prace przy estakadach w alei Jana III Sobieskiego opóźniły się z powodu przedłużającej się procedury przetargowej. – Chętni przedstawili oferty z rażąco niskimi cenami. ZDiUM musiał więc uruchomić procedury związane z ich sprawdzeniem – wyjaśnia Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego ratusza.

A na ulicy Popielskiego roboty potrwają dłużej w związku z kolizją energetyczną. Ich zakończenie planowane jest na koniec września. Koszt to ponad 1,5 mln zł.