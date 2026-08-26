– To jedna z kluczowych inwestycji transportowych w tej części Krakowa. Projekt obejmuje nie tylko terminal i parking P&R, ale także przebudowę układu drogowego, infrastruktury podziemnej oraz wdrożenie nowoczesnych systemów informacji pasażerskiej. Współpracujemy z Zarządem Zieleni Miejskiej i Ogrodniczką Miejską, aby ograniczyć ingerencję w istniejącą zieleń do minimum oraz wprowadzić dodatkowe nasadzenia – mówi Magda Rutkowska, zastępca dyrektora ds. inwestycji Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

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Katowice rozpoczynają przygotowania do realizacji kolejnego elementu Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. – To projekt, którego celem jest stworzenie nowoczesnej sieci miejsc umożliwiających wygodne przesiadki pomiędzy samochodem, autobusem, tramwajem i koleją. Dzięki temu podróżowanie po Katowicach i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie bardziej komfortowe, a jednocześnie bardziej przyjazne dla środowiska – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Miasto rozpoczyna proces inwestycyjny związany z budową węzła w Podlesiu. Obecnie w rejonie stacji PKP jest 49 miejsc parkingowych oraz dwa dla osób z niepełnosprawnościami. Rano miejsc brakuje. Nowy węzeł powstanie przy przystanku Katowice–Podlesie, w sąsiedztwie ulic Uniczowskiej i Hortensji, na pograniczu Podlesia i Zarzecza. Ma być ważnym punktem przesiadkowym dla mieszkańców południowej części miasta. Projekt zostanie skoordynowany z planowaną przez PKP rozbudową linii E65. Przed rozpoczęciem prac miasto zleci dokumentację projektową, poprzedzoną opracowaniem dwóch wariantów koncepcji zagospodarowania terenu.

Docelowo węzeł ma zapewnić zadaszone perony autobusowe, parkingi Park & Ride i Kiss & Ride, ciągi piesze i rowerowe, parking dla rowerów, stację Metroroweru, dynamiczną informację pasażerską, punkty sprzedaży biletów oraz rozwiązania Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Projekt obejmie także zieleń i małą architekturę, oświetlenie, monitoring, odwodnienie z retencją wód opadowych oraz infrastrukturę pod stacje ładowania samochodów elektrycznych. Całość będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ważnym elementem będzie przebudowa ul. Uniczowskiej – od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ulicami Słonecznikową i gen. Stefana Grota-Roweckiego. Zakres prac zostanie dostosowany do inwestycji PKP, dokumentacja projektowa powstanie w latach 2027–2028. Inwestycja wiąże się z projektem linii Katowice Piotrowice–Tychy, obejmującym przystanki Katowice Piotrowice i Podlesie.

A Gliwice rozpoczęły budowę węzła Mobilna Metropolia w Brzezince, w miejscu obecnej pętli autobusowej. Powstaną dwa przystanki pasażerskie, dwa stanowiska techniczne oraz parking z siedmioma miejscami, w tym dwoma dla osób z niepełnosprawnościami. Perony połączą ciągi piesze z elementami małej architektury. Inwestycja obejmie także ciąg pieszo-rowerowy od strony centrum, nowe oświetlenie, wiaty przystankowe, toaletę, wiatę rowerową, strefę odpoczynku dla kierowców i ławki dla pasażerów. Nowy węzeł ma ułatwić przesiadanie się pomiędzy samochodem, autobusem, rowerem i ruchem pieszym oraz zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego.

W lipcu miasto podpisało również umowę na budowę węzła przy przystanku Gliwice–Kopernik. Powstanie on przy estakadzie im. Jana Heweliusza oraz budowanym przez PKP PLK przystanku kolejowym Gliwice–Kopernik. Wykonawca wkrótce przejmie teren budowy. Ma 15 miesięcy na realizację inwestycji wartej ponad 15 mln zł, z czego 9,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.

– Wygodne i nowoczesne przemieszczanie się po mieście to jeden z naszych priorytetów. Dlatego konsekwentnie rozwijamy sieć węzłów przesiadkowych, które integrują różne środki transportu i ułatwiają mieszkańcom codzienne podróże – mówi Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic. Dodaje, że węzeł Gliwice–Kopernik, realizowany równolegle z budową nowego przystanku kolejowego, stworzy miejsce, w którym będzie można sprawnie przesiąść się z samochodu do pociągu, autobusu czy na rower. W Gliwicach ma powstać także węzeł w Łabędach. PKP PLK modernizują tam perony i torowisko oraz budują nowy wiadukt ze stacją.

Podobna inwestycja realizowana jest w krakowskich Bronowicach. Powstają terminal autobusowy, parking Park & Ride na około 200 miejsc oraz infrastruktura rowerowa. – To najważniejsze elementy zintegrowanego węzła przesiadkowego, który powstanie w Bronowicach, w sąsiedztwie przystanku kolejowego „Kraków Bronowice”. Projekt, który uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 50 mln zł ze środków unijnych, przygotowano z poszanowaniem istniejącej zieleni i z minimalizacją wycinek drzew – informował krakowski magistrat. Drzewostan zabezpieczono na czas budowy. Powstaną terminal autobusowy z sześcioma peronami i 12 stanowiskami, parking Park & Ride na około 200 miejsc, budynek z poczekalnią i zapleczem sanitarnym, infrastruktura piesza i rowerowa z parkingiem Bike & Ride, windy oraz udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością i punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Zaplanowano też dynamiczną informację pasażerską, system parkingowy i monitoring, przebudowę układu drogowego w rejonie ul. Balickiej, zielony dach i instalacje fotowoltaiczne. Zmodernizowana zostanie również infrastruktura wodociągowa między ulicami Złoty Róg i Bronowicką – wymieniony zostanie ponad 105-metrowy odcinek sieci. Miasto wykona zastępcze nasadzenia 89 drzew oraz 130 mkw. krzewów wzdłuż ul. Jasnogórskiej. Analizowana jest także możliwość kolejnych nasadzeń w sąsiedztwie inwestycji.

Prace rozpoczęły się wiosną i potrwają 108 tygodni. Węzeł ma być gotowy w 2028 r.. – To inwestycja, która realnie poprawi komfort podróży mieszkańców Krakowa i ułatwi korzystanie z transportu publicznego. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej możemy realizować projekty łączące innowacje z troską o przestrzeń miejską – podkreśla krakowski magistrat.