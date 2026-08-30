W nowy etap wkracza gigantyczna inwestycja kolejowa w stolicy Górnego Śląska – przebudowa katowickiego węzła kolejowego, która rozpoczęła się latem 2025 r. Po zakończeniu prac pozwoli ona oddzielić kursowanie lokalnych pociągów od dalekobieżnych, co zmieni sposób podróżowania na terenie katowickiej aglomeracji. Przedsięwzięcie ma kosztować blisko 4 mld zł, z czego 85 proc. stanowi dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility). Właśnie kończą się największe dla mieszkańców miasta utrudnienia związane z realizacją projektu, mocno dezorganizującego ruch pojazdów.

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W poniedziałek 31 sierpnia dokona się zasadnicza zmiana organizacji ruchu drogowego w mieście, związana z otwarciem dla samochodów kolejnych przebudowywanych wiaduktów kolejowych: wiaduktu na ulicy Mikołowskiej – głównym szlaku tranzytowym przez miasto na kierunku północ – południe, a dzień później także wiaduktu na ul. Damrota. Jednocześnie rozpoczną się prace przy wiadukcie na ulicy Francuskiej.

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W rezultacie ulicą Mikołowską samochody pojadą już w obu kierunkach, a nie tylko w stronę północną, jak po wcześniejszym częściowym otwarciu przejazdu, przy czym dla każdego kierunku będą teraz dwa pasy ruchu. Z kolei przebudowany wiadukt na ulicy Damrota będzie wyższy, co zlikwiduje dotychczasowe ograniczenie wysokości przejeżdżających pojazdów. Kolejna zmiana organizacji ruchu dotyczy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Francuskiej: jego przebudowa oznacza konieczność zamknięcia przejazdu zarówno dla ruchu drogowego, jak i pieszego. Objazd do ulicy Warszawskiej zostanie poprowadzony ulicami Wojewódzką i Damrota.

Będzie więcej pociągów

Miesiąc wcześniej zarządzająca infrastrukturą spółka Polskie Linie Kolejowe (PLK) zakończyła budowę wiaduktu na ulicy Dobrego Urobku. Stara konstrukcja znajdowała się nad dwoma torami i miała 10 m długości. Wydłużenie wiaduktu do 23 metrów umożliwia poprowadzenie pociągów w nowym układzie czterech torów, co pozwoli na zwiększenie ruchu kolejowego. Także w lipcu udostępnione zostały nowe wiadukty drogowe w ciągu ul. Bagiennej, ponadto przy stacji Katowice, od strony dzielnic Załęże i Brynów, wybudowano osiem nowych wiaduktów kolejowych – pięć o konstrukcji kratownicowej i trzy żelbetowe o łącznej długości 435 m.

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Głównym założeniem inwestycji jest dobudowa nowych torów – na całym odcinku pomiędzy stacjami Katowice-Szopienice i Katowice-Piotrowice, łącznie 100 km – co poprawi przepustowość, usprawni ruch kolejowy i zwiększy częstotliwość kursowania pociągów. Pojawią się także nowe przystanki kolejowe: Katowice Morawa, Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia oraz Katowice Kokociniec. Ruch pociągów ma usprawnić modernizacja stacji: Katowice Zawodzie, Katowice, Katowice Ligota oraz przystanków Katowice Szopienice Południowe i Katowice ASP (dawny Brynów). Na wszystkich przebudowana zostanie infrastruktura, a w Katowicach Ligocie i Katowicach Szopienicach będą dobudowane dodatkowe perony.

Największa inwestycja w regionie

Przebudowa linii kolejowej przez Katowice jest częścią większego przedsięwzięcia – wartej 7 mld zł modernizacji trasy pomiędzy Będzinem a Zebrzydowicami na granicy polsko-czeskiej. To największy projekt na kolei w województwie śląskim. W regionie realizowane są także inne przedsięwzięcia: pasażerowie korzystają z efektów prac między Chorzowem Batorym a Nakłem Śląskim, gdzie inwestycja o wartości 1,5 mld zł i dofinansowana z unijnego programu FEnIKS poprawiła warunki podróży i przewozu towarów dzięki nowemu przystankowi Chorzów Uniwersytet oraz wygodnym stacjom w Chorzowie, Bytomiu i Radzionkowie.

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Zakończenie inwestycji na linii Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice planowane jest w 2028 r. W tym samym czasie ma się zakończyć modernizacja stacji Gliwice-Łabędy, która ma zapewnić lepszy dostęp do kolei mieszkańcom, a zarazem usprawnić przewozy towarowe w aglomeracji gliwickiej dzięki budowie nowego toru, który połączy Gliwice-Łabędy ze stacją Gliwice Port z pominięciem stacji Gliwice. Inwestycja obejmuje modernizację ok. 40 km torów i sieci trakcyjnej oraz 90 rozjazdów, a także urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Stacja Łabędy ma w aglomeracji śląskiej duże znaczenie: przebiegają przez nią linie z Katowic do Kędzierzyna-Koźla oraz do Pyskowic i dalej do Strzelec Opolskich i Opola, a także międzynarodowy szlak kolejowy łączący Niemcy, Polskę i Ukrainę.