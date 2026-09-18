Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak miasta poprzez konkursy i aplikacje mobilne zachęcają uczniów do rowerowych dojazdów do szkoły.
  • W jaki sposób samorządy organizują otwarte wyścigi i rajdy rowerowe dla amatorów w każdym wieku.
  • Jakie strategie, od systemów bonusowych po całoroczne akcje, wspierają ruch rowerowy również jesienią.
  • Jakie zachęty finansowe i infrastrukturalne przekonują mieszkańców do wyboru roweru zamiast samochodu.

– Wspieramy rozwój komunikacji rowerowej, oferując możliwość całorocznego korzystania z Lubelskiego Roweru Miejskiego, zarówno w sezonie jesienno-zimowym, jak i wiosenno-letnim. Promocji jazdy na rowerze sprzyjają również preferencyjne stawki i bonusy dla posiadaczy biletów okresowych komunikacji miejskiej oraz Lubelskiej Karty Miejskiej – mówi Beata Pietryczuk z Urzędu Miasta Lublin.

Kilometry dla klas, nagrody dla uczniów i nauczycieli

Bydgoszcz zachęca uczniów do jazdy rowerem także jesienią. W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu rozpoczął się konkurs „Do szkoły jadę rowerem”. – Jego celem jest zachęcenie dzieci, młodzieży i nauczycieli do tego, aby rower coraz częściej stawał się naturalnym wyborem podczas codziennych podróży do szkoły – tłumaczy Urząd Miasta.

Do rywalizacji mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Metropolii Bydgoszcz oraz nauczyciele szkół uczestniczących w konkursie.

– Po sukcesie akcji „Do pracy jadę rowerem” tym razem postanowiliśmy zaktywizować młodzież szkolną i nauczycieli. Chcielibyśmy, by uczennice i uczniowie nie tylko w wakacje korzystali z rowerów, ale także w trakcie roku szkolnego – mówi Tomasz Dobrowolski, pełnomocnik prezydenta Bydgoszczy ds. projektu marki „Aktywne Miasta”.

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Rywalizacja odbywa się za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta. Aby rozpocząć zbieranie kilometrów, należy założyć konto w aplikacji, wskazać w profilu Metropolię Bydgoszcz, dołączyć do odpowiedniej rywalizacji – dla szkół podstawowych lub ponadpodstawowych – a następnie wybrać swoją klasę lub grupę nauczycieli.

Organizatorzy dodają, że każdy kilometr przejechany przez ucznia trafia na konto jego klasy. O miejscu w rankingu zdecyduje łączna liczba kilometrów pokonanych przez wszystkich uczniów należących do danej klasy. Na najbardziej aktywnych czekają nagrody.

Rowerowe wyścigi na Śląsku

Z kolei Zabrze już w niedzielę, 20 września, zaprasza mieszkańców na XXII Zabrzańskie Wyścigi Rowerowe Niezrzeszonych. – Nie trzeba być zawodowym kolarzem ani regularnie startować w zawodach. Liczy się przede wszystkim chęć aktywnego spędzenia czasu, sportowa atmosfera i dobra zabawa – zachęca Urząd Miejski w Zabrzu.

Urzędnicy dodają, że wyścig to doskonała okazja, aby połączyć sportową rywalizację z rodzinną atmosferą i aktywnym wypoczynkiem. – Na uczestników czekać będzie przede wszystkim mnóstwo pozytywnej energii i radości ze wspólnego spędzania czasu na rowerach – dodają urzędnicy.

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Podkreślają, że miłośnicy dwóch kółek z Zabrza, całego Śląska i nie tylko będą mieli okazję spotkać się podczas wyjątkowego wydarzenia rowerowego. Zaproszenie jest bowiem skierowane do wszystkich, którzy lubią aktywny wypoczynek, sport i dobrą zabawę – niezależnie od wieku czy poziomu doświadczenia.

Promocja przez ulgi i bonusy

Inne samorządy również promują jazdę na rowerze – także jesienią. – Zachęcamy do jazdy rowerem przez cały rok – mówi Patryk Pulikowski, rzecznik olsztyńskiego ratusza. Przypomina, że dzięki wskazaniom mieszkańców przy szkołach powstaje także infrastruktura rowerowa, która może zachęcać do podróżowania rowerem, a także wspierać naukę przepisów i bezpiecznej jazdy.

Także w Lublinie promowana jest jesienna jazda na rowerze, choć nieco inaczej. – Jeździe rowerem sprzyjają preferencyjne stawki i bonusy dla posiadaczy biletów okresowych komunikacji miejskiej oraz Lubelskiej Karty Miejskiej. Osoby z aktualnym biletem miesięcznym mogą korzystać z roweru miejskiego nieodpłatnie przez 30 minut dziennie – mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.

Mieszkańcy posiadający Lubelską Kartę Miejską mogą korzystać z preferencyjnego cennika wypożyczeń i abonamentów. W ramach miejskiego systemu wypożyczalni użytkownicy mają do dyspozycji 625 rowerów, w tym 15 rowerów dziecięcych i 10 elektrycznych, dostępnych na 131 stacjach.

– Lublin jest otwarty na nowe pomysły i rozwiązania promujące jazdę na rowerze wśród najmłodszych. Rozważamy możliwość wdrożenia innych form promocji aktywności rowerowej skierowanych do dzieci i młodzieży – zapewnia Beata Pietryczuk.