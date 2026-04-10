Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Świadoma Obrona Cywilna we współpracy z samorządem Krakowa, a centrum to odpowiedź na zapisy nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Jak stworzyć krajowy system obrony cywilnej

Otwarcie centrum w Krakowie rozpoczęło ogólnopolski program pilotażowy na lata 2026-2028. Celem pilotażu jest wdrożenie modelu tego typu ośrodków w innych miastach. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie ogólnokrajowego systemu aktywnej obrony cywilnej opartego na współpracy mieszkańców, administracji i instytucji.

Dlatego też nowopowstałe centrum będzie zarówno punktem informacyjnym, jak i ośrodkiem szkoleniowym z zakresu bezpieczeństwa. Będzie służyć przygotowaniu mieszkańców do świadomego działania w sytuacjach kryzysowych. Chodzi o przygotowanie nie tylko na zagrożenia naturalne, ale też sytuacje nadzwyczajne.

– Cieszę się, że to właśnie Kraków został wybrany na miejsce pilotażu. Cywilne Centrum Działań wzmocni bezpieczeństwo krakowian i będzie wzorem nowoczesnych rozwiązań dla innych miast w Polsce. To ważne w budowaniu systemu, w którym mieszkańcy są aktywną częścią bezpieczeństwa miasta – przygotowani, świadomi i gotowi do działania – podkreślił Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa podczas otwarcia Centrum.

Pilotaż programu zdecyduje, czy podobne ośrodki powstaną w całej Polsce

Przedstawiciele Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna podkreślali podczas otwarcia, że dobra i skuteczna obrona cywilna nie powinna opierać się tylko na infrastrukturze i zasobach instytucjonalnych. Kluczowym, jeżeli nie najważniejszym, elementem jest odpowiednie przygotowanie mieszkańców do działania. I tu pojawia się rola Centrum.

Przepisy dotyczące ochrony ludności zakładają, że każdy powinien być przygotowany na sytuacje kryzysowe. Centrum w tym przygotowaniu pomoże. Mieszkańcy zdobędą w nim praktyczną wiedzę i umiejętności. W planach są m.in. szkolenia z pierwszej pomocy i reagowania kryzysowego, ćwiczenia i symulacje różnych sytuacji zagrożeń, tworzenie ochotniczych zespołów wsparcia oraz działania edukacyjne i informacyjne dla mieszkańców.

Centrum ma być swoistym łącznikiem mieszkańców, służb i samorządu – tak, aby w razie potrzeby można było działać szybciej i skuteczniej w sytuacjach kryzysowych. Jeśli pilotażowy program zakończy się sukcesem, podobne ośrodki mogą wkrótce pojawić się w całym kraju.