Z tego artykułu dowiesz się: Jak problem niewykorzystanych złóż kopalin wpływa na rozwój lokalnych samorządów?

W jaki sposób rząd zamierza rozwiązać kwestię zagospodarowania terenów ze złożami surowców, uwzględniając potrzeby gmin?

Dlaczego samorządy, mimo pozytywnej oceny inicjatywy rządu, wskazują na potrzebę dalszych rozwiązań?

Jakie konkretne rozwiązania są sugerowane, aby zabezpieczyć interesy mieszkańców i inwestorów na terenach ze złożami?

Jesteśmy w przededniu przyjęcia przez rząd wieloletniego Krajowego Programu Poszukiwań Surowców Krytycznych. Resort klimatu i środowiska, który odpowiada za politykę surowcową, chce inaczej niż dotąd – jak sam mówi – uczciwie rozmawiać z każdym z samorządów, gdzie zidentyfikowano złoża surowców. Gminy pozytywnie oceniają taką inicjatywę.

Przekonać samorządy do współpracy

Ministerstwo chce określić, na jakich warunkach na danym terenie może dojść do eksploatacji. – Chcemy z każdym z samorządów, gdzie zidentyfikowano ważniejsze złoża kopalin lub są perspektywy ich udokumentowania, uczciwie rozpocząć rozmowy i określić na jakich warunkach i czy w ogóle na danym obszarze może być prowadzona działalność najpierw poszukiwawcza, rozpoznawcza, a dopiero w dalszej perspektywie - w niektórych przypadkach - działalność wydobywcza. Wokół tego procesu narosło wiele mitów i przekłamań – mówi nam wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju, Krzysztof Galos.

Resort zamierza zapraszać samorządowców i rozmawiać o dotychczasowych problemach. – Chcemy, aby gminy nie bały się z nami na te tematy rozmawiać, zapraszamy do rozmowy – mówi wiceminister. Dodaje, że cały czas pokutuje przekonanie, że posiadanie złoża z perspektywy gminy jest zagrożeniem dla jej rozwoju. – Podczas spotkań z zaproszonymi samorządami dajemy wskazówki dotyczące opracowywania aktów planowania przestrzennego w zakresie zapewnienia ochrony złóż kopalin, aby ułatwić ten proces, ograniczyć liczbę negatywnych opinii oraz odmów uzgodnienia planów ogólnych i planów miejscowych – mówi wiceminister Galos.