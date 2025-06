Przybywa spółdzielni energetycznych. Ale biurokracja wciąż dużym problemem

Jaka skala oszczędności na rachunkach za prąd

Mimo tak dynamicznego przyrostu nowych spółdzielni energetycznych, jak wskazuje Izba Gospodarcza Europy Środkowej (IGES), biurokracja i brak szczegółowych przepisów blokują proces powstawania takich podmiotów na szeroką skalę. Według analiz IGES w spółdzielni energetycznej składającej się z dziesięciu członków (trzy firmy i siedem gospodarstw domowych), przy założeniu, że każda z firm posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 100 kW, gospodarstwa domowe mogą zaoszczędzić łącznie 10 proc. rocznych wydatków na rachunkach za prąd.

Jeszcze więcej oszczędności spółdzielnie mogą zaoferować firmom, które zmagają się z rosnącymi kosztami działalności operacyjnej. Oszczędności przy rocznym zużyciu energii na poziomie 1 GWh mogą wynieść ok. 60 tys. zł dzięki produkcji własnej energii w ramach spółdzielni. To efekt niższych kosztów wytwarzania energii z własnych odnawialnych źródeł w porównaniu z zakupem energii od komercyjnych dostawców. – W wielu regionach takie podmioty mogłyby uratować lokalne firmy przed upadkiem w obliczu rosnących cen prądu albo dać im impuls do ekspansji. Niestety, przedsiębiorcy napotykają liczne bariery biurokratyczne – zwłaszcza po stronie firm energetycznych, z którymi trzeba uzgadniać inwestycje – komentuje Wojciech Merchelski, dyr. ds. energii rozproszonej z IGES, w ramach której działa zespół doradców odpowiedzialnych za takie stowarzyszenia.

Jak mówi burmistrz Wołowa Dariusz Chmura, zarekomendował on swojej spółce komunalnej PWK Wołów chęć współtworzenia spółdzielni energetycznej. To tańsze rozwiązanie, które pozwala utrzymać opłaty za usługi na obecnym poziomie. W kolejnym kroku będziemy współtworzyć spółdzielnię energetyczną dla mieszkańców – mówi burmistrz.

Wyzwania przy zakładaniu spółdzielni energetycznych. Czego się wystrzegać?

Jak formalnie założyć taką spółdzielnię? Może ona działać na obszarze jednego operatora systemu dystrybucyjnego, na obszarze gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub trzech gmin wiejskich, miejsko-wiejskich sąsiadujących ze sobą. Członkami może być minimum dziesięć osób fizycznych lub trzy osoby prawne. Maksymalna moc zainstalowana jednostek wytwórczych OZE w spółdzielni wynosi 10 MW energii elektrycznej, 30 MW energii cieplnej, 40 mln m sześc. biogazu, oraz 20 mln m sześc. biometanu. Co ważne, spółdzielnia energetyczna powinna bilansować się na poziomie 70 proc. Energia wytwarzana w spółdzielni powinna więc pokryć w ciągu roku nie mniej niż 70 proc. potrzeb własnych i jej członków.

Należy także stworzyć jej statut, który będzie stanowił najważniejsze prawo wiążące spółdzielnię oraz jej członków. Następnie należy ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Finalnie należy złożyć do lokalnego dystrybutora sieci wniosek o zabudowę licznika zdalnego odczytu dla członków spółdzielni.