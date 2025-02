Samorządy stawiają na fotowoltaikę. Chodzi o ekologię, ale i oszczędzanie

Wrocław: Fotowoltaika daje oszczędności

W 2024 roku instalacje fotowoltaiczne pojawiły się m.in. na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych, Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sztabowej, Centrum Kultury Agora, Liceum Ogólnokształcące nr XIV, czy Szkole Podstawowej nr 50. Łączna moc tych instalacji to ok. 187,16 kWp.

- Realizacje z ubiegłego roku powinny dać oszczędności rzędu 90 tys. zł rocznie. Wrocław nadal analizuje, na których budynkach w pierwszej kolejności pojawią się instalacje fotowoltaiczne w tym roku – mówi Mikołaj Czerwiński, z wrocławskiego ratusza. Jak podkreśla wszystkie zadania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii są istotne jeśli chodzi o zwiększenie niezależności energetycznej, dywersyfikacji źródeł energii elektrycznej, ale również zmniejszenia kosztów bieżących związanych z eksploatacją obiektów w czasach szybko zmieniającego się rynku energii.

- Warto pamiętać, że podobne inwestycje realizują również spółki podległe Urzędowi. Od dłuższego czasu na Tarczyński Arena Wrocław działa jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Ta może wyprodukować ponad 550 MWh rocznie, co pozwoli zaspokoić niemal połowę rocznego zapotrzebowania stadionu na energię elektryczną, ale także realnie wpływa na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym - wylicza Czerwiński.

Urzędnik przypomina, że podoba inwestycja została zrealizowana niedawno również na terenie wrocławskiego Aquaparku, gdzie wybudowano „fotowoltaiczną wiatę” nad parkingiem o mocy 496 kWp.

A w Poznaniu w 2024 roku zainstalowano dwie instalacje fotowoltaiczne na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Libelta 16/20 oraz pl. Kolegiackim 17. Ich łączna moc to prawie 80 kWp. - Energia wytworzona i zużyta z fotowoltaiki we wszystkich budynkach Urzędu Miasta Poznania w okresie eksploatacji to 65,29 MWh, co przełożyło się na mniejszy pobór energii z sieci i obniżenie rachunków za energię elektryczną - zauważa Joanna Żabierek.