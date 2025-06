Samorządowcy na szkoleniach z ochrony ludności. Korzystają ze swoich doświadczeń

Przepisy tej ustawy nakładają też na samorządowców nowe kompetencje i zadania. — Tworzymy katalog ochrony ludności i budujemy program ochrony ludności i obrony cywilnej, który pozwoli gminom rozbudować lokalne zasoby ochrony. Dlatego samorządowcy muszą znać zarówno program, jak i wyzwania, które mogą ich spotkać — mówi wojewoda śląski.

A prezydent Sosnowca dodaje, że takie szkolenia to też taka praktyczna wymiana doświadczeń między samorządowcami. - Nawet jeśli ktoś popełnił błędy, to teraz jest szansa się dowiedzieć jakie i jak można zachować się w kryzysowej sytuacji inaczej. To wszystko da nam pozytywne efekty i może się takie doświadczenie przydać - uważa Arkadiusz Chęciński.

Czy przejścia podziemne nadają się na miejsca schronienia?

Samorządowcy skupieni w Związku Miast Polskich ostatnio głośno wyrażali swoje zastrzeżenia dotyczące projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu utrzymywania zasobów ochrony ludności przez obowiązane organy ochrony ludności. Ich zdaniem proponowane rozwiązania prezentują liberalne podejście do utrzymywania zasobów ochrony ludności, zapewniając organom ochrony ludności dużą swobodę w tym zakresie.

- Szukamy rozwiązań dotyczących bunkrów i przejściowych możliwości zabezpieczenia. Wcześniej wypowiadaliśmy się na ten temat nie wiedząc, w jaki sposób takie obiekty przygotowywać. I to jest problem, bo nie było rozporządzeń - mówi Arkadiusz Chęciński.

Sosnowiec ma chyba najwięcej miejsc podziemnych, więc miasto czeka teraz na wytyczne, jak je przygotować, by spełniały funkcję miejsc schronienia. - Zastanawiamy się nad tym. Może się okazać, że w szybkim tempie i nie za aż wielkie pieniądze będziemy w stanie zapewnić dużej grupie mieszkańców odpowiednie zabezpieczenie - dodaje prezydent Sosnowca.