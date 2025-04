W ramach przebudowy żłobka przy ul. Zelwerowicza na parterze powstanie osiem nowych sal bawialno-sypialnianych, każda z nowoczesnym zapleczem sanitarnym. Na pierwszym piętrze natomiast zaplanowano przebudowę pomieszczeń na sale, które łącznie pomieszczą 132 dzieci. Rozbudowany zostanie także plac zabaw.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał czas na realizację inwestycji do końca marca 2026 roku. Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 17 kwietnia. Całkowita wartość projektu wynosi około 7,94 mln zł, z czego dofinansowanie z KPO to około 6,46 mln zł. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024–2026.

Żłobek w Krakowie z panelami fotowoltaicznymi i pompą ciepła

Nowy żłobek powstanie w Krakowie. Zarząd Inwestycji Miejskich wyłonił wykonawcę placówki przy ul. Wróblowickiej, na terenie dzielnicy X Swoszowice. Będzie tam miejsce dla ok. 80 dzieci. Jak podaje Zarząd Inwestycji Miejskich, w przetargu na budowę nowej placówki opiekuńczej najkorzystniejszą ofertę w wysokości 9,9 mln zł złożyła firma Kapibara. Na dniach ma zostać podpisana z nią umowa.

W ubiegłym roku ZIM uzyskał pozwolenie na budowę nowej placówki. Dlatego wybrany wykonawca będzie miał za zadanie przygotowanie projektu wykonawczego i zrealizowanie robót budowlanych. Nowy żłobek będzie budynkiem niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym i pokrytym dachem wielospadowym, o powierzchni użytkowej ok. 680 m2, w technologii modułowej. Nie zabraknie zaplecza kuchennego i pomieszczeń administracyjnych.

Nowa placówka wyposażona będzie w panele fotowoltaiczne i pompę ciepła, a także wszelkie inne instalacje umożliwiające funkcjonowanie budynku. Miasto dostało dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).