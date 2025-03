Resort policzył też, że wydatki majątkowe samorządów wyniosły 86 mld zł, niewiele mniej niż rok wcześniej. Jego zdaniem jednak to, co się działo z inwestycjami w 2023 r., związane było z tym, że kończyła się kadencja i samorządy przygotowywały się do wyborów. Przypomniał, że w ub.r. zwiększyły się wpływy z podatku PIT dla samorządów – o 20 mld zł, a także zastosowano dodatkowe metody ich wsparcia: uruchomiono subwencję rozwojową w kwocie 3,2 mld zł, zwiększono dotację na wychowanie przedszkolne do 4,2 mld zł. Samorządy dostały też jesienią dodatkowe 10 mld zł ponad to, co było zaplanowane w budżecie.

Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, sceptycznie odnosi się do wypowiedzi MF. – To dość dyskusyjna teza, że w 2024 r. lepsza była sytuacja finansów samorządowych. Skumulowały się złe rozwiązania, a ich skutki narastały – mówi. Według niego rok był taki sam jak poprzednie. A Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło, dodaje, że gdyby w zeszłym roku było rzeczywiście dobrze, to nie byłaby potrzebna „kroplówka”.

Samorządowcy przyznają, że dzięki rożnym działaniom pieniędzy było nieco więcej. – Tak, rok 2024 był lepszy pod względem finansów samorządowych głównie dzięki wzrostowi dochodów z PIT i CIT oraz większym dotacjom inwestycyjnym. Szczególnie istotne były dodatkowe środki z PIT, które zostały przekazane przez rząd w wyniku nowelizacji budżetu państwa. Niemniej jednak, mimo tych pozytywnych zmian, wiele JST nadal zmagało się z trudnościami finansowymi – mówi Lucyna Sternik, skarbnik Lublina. Jej zdaniem wzrost dochodów przyniósł pewną stabilizację, jednak nie zapewnił pełnego „oddechu finansowego”. Samorządy wciąż borykały się z niedofinansowaniem kluczowych usług publicznych, zwłaszcza oświaty, a wzrost dochodów nie zawsze pokrywał rosnące koszty – zarówno bieżące, jak i inwestycyjne.

Czytaj więcej Finanse w regionach Zaskakująca mizeria w miejskich budżetach. Samorządowcy o reformie finansów JST Rządowe reformy miały przynieść samorządom górę kasy, ale rok 2025 r. dla wielu dużych miast pod tym względem zapowiada się rozczarowująco. Po części może uda się to naprawić, ale i tak okazuje się, że... kołdra zawsze jest za krótka.

Problem finansowania zadań oświatowych samorządów pozostał

Samorządowcy zwracają uwagę na to, że pomimo wzrostu dochodów podstawowe problemy systemowe, takie jak finansowanie zadań oświatowych czy rosnące koszty innych usług komunalnych, nadal pozostają nierozwiązane. Subwencje i dotacje wciąż nie pokrywają rzeczywistych wydatków, zmuszając samorządy do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania często kosztem innych usług.

– Każda gmina musi dużo dokładać do oświaty, mamy mocno rozdrobnioną sieć szkół i wysoką depopulację w wielu rejonach – dodaje Remigiusz Górniak, który jest także wiceprezesem Związku Samorządów Polskich. Zapewnia, że samorządy pozytywnie przyjęły wprowadzone zmiany dotyczące finansów, jednak w ramach „ale” można wymienić kilka podstawowych problemów. Zwraca uwagę na to, że choć pozytywne zmiany dotyczyły wszystkich samorządów, to jednak najmniejszych – w najmniejszym stopniu. Dla gmin jest to np. niedofinansowanie oświaty i brak zgody na to, by samorządy określały sieć szkół. Dla powiatów (które jego zdaniem mają najsłabszą podstawę finansową) są to zadłużone szpitale.