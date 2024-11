Świąteczne jarmarki coraz bardziej doceniane

– To akurat nasz miejscowa tradycja, niespotykana w innych miastach – dodaje Gawrysiak. W dzień św. Mikołaja na krakowski jarmark zawita pochód kilkudziesięciu św. Mikołajów. – To tylko niektóre imprezy. Przez cały czas trwania targów odbywać się będą prezentacje małopolskich gmin a razem z nimi występy lokalnych zespołów, grup teatralnych. Najbarwniejsza impreza jarmarku – Korowód Kolędniczy, w którym weźmie udział wiele autentycznych, amatorskich, folklorystycznych grup kolędniczych została zaplanowana na 21 grudnia. Korowód będzie oczywiście kolędował w wielu innych punktach miasta nie tylko na naszej estradzie targowej – zaznacza Gawrysiak.

Więcej występów, czyli atrakcje dla najmłodszych

Wiele wydarzeń artystycznych podczas świątecznych jarmarków zostało zaplanowanych także w innych miastach. W Gdańsku, gdzie Jarmark Bożonarodzeniowy trwa już od 22 listopada i odbywa się w kilku lokalizacjach, przygotowane zostały koncerty, występy artystyczne, warsztaty i animacje. Specjalne miejsce wśród atrakcji zajmuje Zakątek Świątecznych Podróży z AmberSky. W tym miejscu znajdują się atrakcje głównie dla najmłodszych: symulator VR Magiczne sanie św. Mikołaja, Gdańska Karuzela oraz spinning coaster – Wirujące Beczki. Do zakątka zalicza się również Koło Widokowe na Ołowiance. Jarmark w Gdańsku potrwa do 23 grudnia.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Warszawie rozpoczął się 23 listopada i trwać będzie do 6 stycznia 2025 roku. Główna lokalizacja wydarzenia to Międzymurze Piotra Biegańskiego, rozciągające się od Kolumny Zygmunta do Wąskiego Dunaju. Stoiska są czynne codziennie w godzinach 12.30-21.30 – również w pierwszy i drugi dzień świąt i Nowy Rok. Jedynie w wigilię otwarte będą wybrane kramy.

Wrocławki Jarmark Bożonarodzeniowy, podobnie jak gdański, odbywa się w kilku lokalizacjach: na Rynku (pierzeja południowa, północna, wschodnia, zachodnia), ul. Świdnicką - od Rynku do przejścia podziemnego, ul. Oławską - od Rynku do ul. Szewskie i na Placu Solnym. Tegoroczny jarmark we Wrocławiu potrwa aż do 7 stycznia 2025. Tradycją tej imprezy są ceramiczne kubeczki – buciki, z których pije się np. rozgrzewające grzańce. Kubeczki co roku mają nieco inny fason i kolor. W tym roku będą zielone.

Lokalne jedzenie dla turystów zza granicy

Tradycją jarmarków świątecznych są oczywiście świątecznie potrawy – nie tylko te sprzedawane na stoiskach, ale też jedzone w targowych restauracjach. Większość organizatorów imprez targowych zadbała nie tylko o typowe świąteczne jedzenie, ale też o to, by na stoiskach pojawiły się lokalne potrawy.