Opole zatrudniło testerów turystycznych. Czym się zajmą?

Inne samorządy zapraszają do siebie dziennikarzy, blogerów, influencerów, touroperatorów, po to, by to oni zachwalali ofertę turystyczną. - Opinia testerów posłuży nam do lepszego dopasowania oferty turystycznej do potrzeb naszych gości – mówi Adam Leszczyński, rzecznik prezydenta Opola.

Wielu chętnych do „testów turystycznych” Opola

„Praca Marzeń. Nie czekaj, aplikuj!” - tak na początku kwietnia zachęcały władze Opola mieszkańców innych części Polski do odpowiedzi na nietypowe ogłoszenie o pracę. Poszukiwano testerów turystycznych. Odzew był gigantyczny. Do opolskiego ratusza wpłynęło ponad tysiąc aplikacji od osób z różnych części Polski, ale też z zagranicy, w różnym wieku i o różnym statusie społecznym i zawodowym.

„Rozbiliście bank! Tego się nie spodziewaliśmy, a jury miało nie lada problem, aby wybrać tego jednego, najlepszego kandydata. Dlatego zdecydowaliśmy, że wybierzemy aż 3 testerów!” – przekazał opolski ratusz. Jego przedstawiciele ze wszystkich zgłoszeń wybrali trzy osoby: Klaudię Warzyńską z Bolkowa, Małgorzatę Wójcik z Goszcza oraz Nikolę Gontarz z Gdańska.

„Jury oceniało zgłoszenia przede wszystkim za oryginalność, pomysłowość, ale także osobisty charakter uzasadnienia, który przemawiał do serc. Dodatkowo kierowało się różnorodnością kandydatów, stąd tak zróżnicowany wybór – od rodziny z dwójką dzieci, młodą kobietę, która przyjedzie do Opola z mamą aż po parę młodych studentów. To ich oczami będziemy patrzeć na nasze miasto” – podają opolscy urzędnicy.