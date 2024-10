W bibliotekach jest moc. Nie tylko dzisiejszej nocy

W tym samym czasie w filii 42 przy ul. Serbskiej 5a odbędzie się spotkanie autorskie z Moniką Kowalską, autorką popularnej sagi lwowsko-wrocławskiej „Dwa miasta”.

- Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania, które ma zachęcić do korzystania z bibliotecznych zasobów i uczestnictwa w kulturze dostępnej na osiedlach. Noc Bibliotek jest akcją skierowaną do wszystkich, od dzieci po seniorów. Jak co roku, organizatorzy wydarzenia wybrali hasło przewodnie imprezy. Tym razem jest to Moc Bibliotek, a dokładnie Noc Bibliotek - Noc czytania - Moc czytania - Moc Bibliotek - podają organizatorzy.

Jak wynika z danych GUS na koniec 2022 roku działało w Polsce 7 638 bibliotek publicznych i filii, które prowadziły 875 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 805 punktów bibliotecznych, z czego 64,8 proc. prowadziło działalność na wsi.

Biblioteki publiczne dysponowały księgozbiorem liczącym 124,4 mln woluminów, który wypożyczyło 5,1 mln czytelników.