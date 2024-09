Samorządy chcą ROP i systemu kaucyjnego naraz. To nierealne

– Czego potrzebujemy, to pieniędzy producentów odpadów, które powinny trafiać do nas – mówił Piotr Kryszewski, dyrektor zarządzający ds. zielonego Gdańska na konferencji Unii Metropolii Polskich w ubiegły czwartek. Podkreślił, że miasto zainwestowało ok. miliarda złotych w instalacje sortownicze czy instalacje termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Kaucje na finiszu, ROP dopiero na starcie

Finanse zmieniającej się gospodarki odpadami są solą w oku samorządów, które boją się utraty przychodów z handlu drogimi odpadami, a nie dostaną jeszcze wkładu od producentów z opłat za opakowania, bo te wprowadzi dopiero – opóźniany – ROP.

– Gminom odejdzie ze zbiórki najbardziej przychodowy surowiec, puszki i pet, to jest do 30 proc. strumienia. To nie oszczędzi nam kosztów, firmy, które startują w przetargach i szacują swoje koszty na dwa–trzy lata, będą składały wnioski o rewaloryzację umów, bo im się ta praca przestanie opłacać – mówi Klaudia Subutkiewicz, dyrektor wydziału gospodarki odpadami UM Bydgoszczy.

– Dzięki wprowadzeniu ROP w systemie znajdzie się więcej pieniędzy, a być może mieszkańcy zaczną płacić mniej. To ważne, bo system kaucyjny ograniczy dochody samorządów przez to, że ograniczy nam strumień odpadów, na których można zarobić. Z raportu Deloitte wynika, że ta strata może sięgać 6,6 mld zł w okresie dziesięciu lat. Jeżeli nie wprowadzimy zmian kompleksowo, to na końcu stracą mieszkańcy – mówi Magdalena Młochowska.

I faktycznie opublikowany w ubiegłym tygodniu raport Deloitte wskazuje na dwie wielkości kosztów – same koszty inwestycyjne mają wynieść ok. 14 mld zł w ciągu dekady, a wszystkie koszty operacyjne to już 23 mld zł, w tym logistyka, magazyny etc. Analitycy tej firmy doradczej oszacowali przyszłe straty przychodów samorządów na 6,6 mld zł, to kwota, której nie otrzymają ze sprzedaży odpadów – butelek PET po napojach oraz aluminiowych puszek.

Oczywiście, samorządy przede wszystkim chciałyby, żeby system kaucyjny wszedł razem z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Niestety, te dwa projekty są na dwóch różnych końcach procesu ustawodawczego. Założenia do ROP dopiero zostaną zaprezentowane we wtorek 18 września w resorcie klimatu i środowiska, gdy projekt ustawy kaucyjnej, czyli ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, czeka w KPRM na wysłanie do Sejmu.