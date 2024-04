Wybory samorządowe 2024: Koniec z wieloletnimi prezydentami i burmistrzami

Niespodzianka także w podwarszawskim Legionowie. Tam także od 2002 roku rządził Roman Smogorzewski, związany z Platformą Obywatelską. W niedzielę przegrał z kandydatem Trzeciej Drogi Bogdanem Kiełbasińskim.

Prezydenci największych polskich miast PAP

Prezydent elekt dostał – 9 010 głosów (51,92 proc.), a Roman Smogorzewski – 8342 (48,08 proc.). Co ciekawe – to wynik gorszy niż w pierwszej turze. Wówczas wieloletni prezydent Legionowa zebrał 8878 głosów (42,02 proc.).

II tura wyborów samorządowych: Zmiana po 22 latach w Nowym Dworze Mazowieckim

Zmiany także w Nowym Dworze Mazowieckim. Po 22 latach z funkcji burmistrza odchodzi Jacek Kowalski. W 1997 roku został najmłodszym radnym w mieście.

W pierwszej turze zdobył 4 519 głosów (39,56 proc.) i wszedł do drugiej tury razem z Sebastianem Sosińskim, który stratował z własnego komitetu. Sosiński dwa tygodnie temu dostał 3 221 głosów (28,2 proc.), a wczoraj 6 407 głosów (59,88 proc.) Jacka Kowalskiego w niedzielę wsparło 4 293 mieszkańców.

„Władza, także — a raczej przede wszystkim — ta na szczeblu gmin, powiatów i województw to wielka odpowiedzialność. Nigdzie indziej, tak jak tu, nie powinny mieć znaczenia wpływy partyjne, a liczyć się powinna autentyczna troska o małą Ojczyznę, doświadczenie, zdrowy rozsądek i bycie tu, na miejscu, blisko ludzi. Ludzi, których trzeba słuchać, by razem tworzyć nasze miejsce do życia” — pisał Jacek Kowalski na portalu Facebook.