Wybory samorządowe 2024: Są miasta, gdzie na burmistrza kandyduje jedna osoba. I może przegrać

Dodaje, że na uwagę zasługuje również fakt, że wybory do rady gminy odbędzie się tylko w dwóch okręgach, bo w pozostałych 13 kandydaci objęli mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania ponieważ nie zgłoszono kontrkandydatów.

– Tych 13 zasiada obecnie w Radzie Gminy i są kandydatami mojego komitetu. W naszej gminie nigdy nie było takiej sytuacji - przyznaje wójt gminy Osiek. Jego zdaniem brak konkurencji jest pewnego rodzaju oceną dotychczasowej pracy i powodem do satysfakcji, że mieszkańcy nie widzą potrzeby zmian w zarządzaniu gminą. - To bardzo motywuje i zobowiązuje do dalszego działania – podkreśla wójt Chudy.

Wybory samorządowe 2024. W co piątej gminie kandydaci na wójta i burmistrza nie mają rywali

Kudowa-Zdrój czy Osiek to nie są jedyne gminy, gdzie zgłoszono tylko jednego kandydata na fotel wójta czy burmistrza. Komitety mogły to robić do 14 marca, do godz. 16.

Jak wynika z danych dr Pawła Stępnia, politologa z Uniwersytetu Łódzkiego, który specjalizuje się w wyborach samorządowych takich gmin w całym kraju jest aż 438 z 2477 miast i gmin , co znaczy, że niemal w co piątej zgłoszono zaledwie jedną osobę.

– Tam mieszkańcy nie będą mieli żadnego wyboru. Najczęściej tymi jedynymi kandydatami są wieloletni wójtowie, czy burmistrzowe , którzy od lat wygrywali wybory już w pierwszej turze dużą przewagą głosów. Takie zjawisko obserwujemy głównie we wsiach i miasteczkach do 20 tys. osób – mówi dr Stępień.